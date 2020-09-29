Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям

Дистанционных занятий не будет. Но заниматься с детьми дома желательно: хотя бы повторять пройденное, чтобы они не потеряли учебную форму. Как помочь родителям?

На этот и другие вопросы 2 октября ответит в ходе видеоконференции в "РГ" исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

Вопросы можно присылать уже сейчас на почту mc@rg.ru или по телефону +7 499 257-59-79 до 02 октября 10:00 мск.