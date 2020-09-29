Штурман упавшего Ан-26 переписывался с дочкой во время полета

Штурман Алексей Остапенко, погибший при крушении Ан-26 на Украине, во время последнего своего полета переписывался с дочерью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-ресурс ТСН.

Вдова погибшего летчика Елена Остапенко рассказала, что когда все произошло, дочка сказала: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". Когда она достала смартфон, я увидела эту переписку", - говорит убитая горем женщина. По ее словам, ребенок что-то предчувствовал.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области. Военно-транспортный самолет выполнял учебный полет. На его борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Выжил только один человек.

Главной причиной катастрофы называют техническую неисправность. У Ан-26 во время посадки отказал один из двигателей. Расследование продолжается.