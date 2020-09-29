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29.09.2020 18:05
Рубрика: Экономика

На русском поле русский лес

Сколько сможет заработать хозяин заросших угодий
Текст: Алексей Дуэль
Заброшенные поля теперь могут стать лесами, причем частными. Правительство изменило правила использования лесов, расположенных на сельхозземлях. "РГ" публикует постановление об этом.
В бывшем поле лучше собирать лесной урожай, чем косить борщевик. Фото: iStock В бывшем поле лучше собирать лесной урожай, чем косить борщевик. Фото: iStock
В бывшем поле лучше собирать лесной урожай, чем косить борщевик. Фото: iStock

"Мы стимулируем вовлечение в оборот земель, которые исторически предназначались для ведения сельхоздеятельности, но по какой-то причине были заброшены и заросли лесом, - объясняет вице-премьер Виктория Абрамченко. - Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: законным образом использовать лес на сельхозземлях невозможно, соответствующая деятельность не регламентирована. А если не использовать - то это является нарушением требований по охране таких земель".

Фото: Sculpies / Istockphoto
Как защитить российский лес от черных лесорубов

В России объем лесного фонда составляет 800 млн гектаров. Еще около 60 млн га - стихийные леса, выросшие на заброшенных сельхозземлях. По данным WWF России, до 10% бывших полей и выпасов остались невостребованными и стихийно зарастают в лучшем случае деревьями и кустами, в худшем - борщевиком. Бывшие сельхозземли можно будет использовать, например, для заготовки древесины при условии ее учета и контроля.

В то же время владельцам запретят проводить профилактическое выжигание горючих лесных материалов, добавили в аппарате вице-премьера.

"Недалеко от моего дома продают заросшее березняком поле в 11 гектаров за 200 тысяч рублей, - рассказывает координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. - Там до 150 кубометров древесины. Вырубив один гектар, можно выручить 375 тысяч рублей - это уже больше, чем стоит весь участок".

Около 60 миллионов га - стихийные леса, выросшие на заброшенных сельхозземлях. По данным WWF России, до 10% бывших полей и выпасов остались невостребованными и стихийно зарастают в лучшем случае деревьями и кустами, в худшем - борщевиком

Даже плохой уход за такой землей все равно намного лучше, чем никакой - то, с чем мы имеем дело сегодня, считает эколог. "Если соответствующие земли невозможно вернуть в сельхозоборот или это экономически нецелесообразно, предусмотрена возможность организации ведения на них полноценного лесного хозяйства, - говорит вице-премьер. - Такой подход позволит землепользователям рационально распоряжаться земельными участками в соответствии с выбранным назначением с соблюдением всех необходимых природоохранных требований".

Валить деревья будет позволено только на участках с четко установленными границами - это не позволит "случайно" не задеть настоящий лес.

Официально

Рослесхоз возьмет "полевые леса" под охрану

Лесной кодекс РФ (статья 123) предусматривает возможность использования леса, растущего на землях сельскохозяйственного назначения, однако до сих пор не было правил на этот счет. Теперь они приняты.

Предполагается, что заросшие поля в будущем будут рекультивированы или эти земли переведут в лесной фонд, отмечают в Рослесхозе.

"Реализация утвержденных особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, будет способствовать снижению пожарной опасности в лесах и повышению прозрачности оборота древесины", - считают в ведомстве. Кроме того, там ожидают снижения объемов незаконной заготовки древесины.

Относительно проблем с переработкой древесины в нетрадиционных для лесозаготовок регионах Рослесхоз напоминает о приоритетных инвестпроектах в области освоения лесов. В частности, в ЦФО реализовано 12 инвестпроектов, на подходе еще пять. Новые мощности позволяют перерабатывать как низкосортную древесину (балансы, дрова), так и пиловочник, фанкряж.

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