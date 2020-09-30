Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1509 г. Москва "Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения"

В соответствии с частью 2 статьи 123 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

2. Сноску 7 приложения к Правилам представления декларации о сделках с древесиной, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 11 "Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 524; 2018, N 34, ст. 5479), изложить в следующей редакции:

"[7] Для лесных участков, предусмотренных статьей 7 Лесного кодекса Российской Федерации, указывается его местоположение - субъект Российской Федерации, муниципальный район, лесничество, участковое лесничество, урочище (при наличии), лесной квартал, номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки.

Для лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, указывается их местоположение - субъект Российской Федерации, муниципальный район, кадастровый номер земельного участка.".

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Положение об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения

1. Настоящее Положение устанавливает особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее Положение не распространяется на мелиоративные защитные лесные насаждения.

3. Леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.

4. Использование лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, допускается в целях, предусмотренных пунктами 1-10[1], 13-15 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается размещение в соответствующих лесах зданий, строений, сооружений, не предусмотренных пунктом 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Использование, охрана, защита лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, а также уход за такими лесами осуществляются правообладателями земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса (далее соответственно - правообладатели, земельные участки).

6. При использовании расположенных на земельных участках лесов в целях, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, правообладатели таких земельных участков осуществляют также мероприятия по воспроизводству лесов.

7. Правообладатель в течение 2 лет со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. N 1509 "Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения" или со дня регистрации права на соответствующий земельный участок вправе направить уведомление об использовании лесов, расположенных на таком земельном участке, с указанием вида или видов использования лесов с учетом положений пункта 4 настоящего Положения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. В случае направления такого уведомления наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания древеснокустарниковой растительностью не является признаком неиспользования земельных участков по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

8. Правообладатели осуществляют использование, охрану, защиту и уход за такими лесами в соответствии с лесным законодательством и с учетом настоящего Положения до начала проведения культуртехнической мелиорации в целях вовлечения таких земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О мелиорации земель" или до принятия в установленном порядке решения о переводе таких земель или земельных участков в категорию земель лесного фонда.

9. Правообладатель при принятии решения о прекращении использования лесов, расположенных на соответствующем земельном участке, о вовлечении такого земельного участка в сельскохозяйственный оборот и проведении на нем культуртехнической мелиорации уведомляет органы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, о прекращении деятельности по использованию лесов на соответствующем земельном участке.

10. При осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, допускается сплошная и выборочная рубка лесных насаждений любой интенсивности и любого возраста, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, при условии наличия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ такого земельного участка.

11. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также в нерестоохранных полосах лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, запрещаются сплошные рубки лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 111 Лесного кодекса Российской Федерации.

12. При осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, рубки лесных насаждений осуществляются без отвода лесосек и составления технологических карт лесосечных работ.

13. При осуществлении рубок лесных насаждений при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения:

а) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, мелиоративных систем, дорожных и других сооружений, русел рек и ручьев;

б) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

в) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление промышленными и иными отходами;

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные в местах рубок деревья) и срубленных зависших деревьев;

д) не допускается оставление не вывезенной в установленный срок древесины в местах рубок;

е) не допускается вывозка, трелевка древесины на сельскохозяйственные угодья, на которых осуществляется производство сельскохозяйственной продукции;

ж) не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок.

14. Использование лесов, расположенных на находящихся в государственной, муниципальной собственности землях сельскохозяйственного назначения или на земельных участках, не предоставленных в пользование третьим лицам, в целях заготовки древесины гражданами для собственных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации.

15. Учет, маркировка, транспортировка и декларирование сделок с древесиной, полученной в результате рубок лесных насаждений при осуществлении использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными лесным законодательством Российской Федерации.

16. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляются в соответствии с частью 5 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации без ограничений по срокам и периодам.

17. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляются в соответствии с частью 5 статьи 34 Лесного кодекса Российской Федерации без ограничений по срокам и периодам.

18. Лица, использующие леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, и правообладатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила ухода за лесами.

19. Охрана, защита, уход за лесами, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной, муниципальной собственности, и землях, право собственности на которые не разграничено, а также на земельных участках, расположенных в границах таких земель, обеспечиваются правообладателями таких земель и земельных участков, в случае отсутствия таких правообладателей - федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия собственника в отношении таких земель и земельных участков в соответствии с земельным законодательством.

20. В лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, запрещается проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

21. При использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, составления проектов освоения лесов, подачи лесной декларации, а также представления отчетов об использовании лесов, об охране лесов, о защите лесов и воспроизводстве лесов, предусмотренных лесным законодательством Российской Федерации, не требуется.

22. Правообладатели представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации, сведения об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

23. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на обеспечение государственного управления агропромышленным комплексом, осуществляют учет сведений об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов на основе сведений, представленных правообладателями, а также на основе землеустроительной документации, данных государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и других источников информации.

24. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанные в пункте 23 настоящего Положения, представляют сведения об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по ведению государственного лесного реестра.