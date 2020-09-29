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29.09.2020 13:19
Рубрика: Происшествия

Уголовное дело в отношении столичного депутата Юлии Галяминой направят в суд

Текст: Иван Петров
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении муниципального депутата одного из столичных районов Юлии Галяминой. Об этом сообщается на официальном сайте Мосгорпрокуратуры.
Фото: galiamina.ru Фото: galiamina.ru
Фото: galiamina.ru

В надзорном ведомстве напомнили, что дама обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". По ней обвиняемой грозит наказание в виде штрафа в размере от 600 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: СК по Свердловской области
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По версии следствия, в начале июля 2020 года Галямина опубликовала в соцсетях лозунг с призывом к участию в незаконном массовом мероприятии - несогласованном с органами власти митинге на Пушкинской площади 15 июля 2020 года. В итоге на него, по данным прокуратуры, пришли "не менее 400 человек". При этом ранее Юлия Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Причем правонарушения были совершены в течение предшествующих 180 суток, что дает основания для возбуждения уголовного дела по статье 212.1 УК РФ.

"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тверской районный суд города Москвы", - сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия

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