В Минздраве рассказали о готовности больниц к наплыву пациентов с COVID-19

Для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России развернуты свыше 129 тысяч коек. В случае необходимости их количество будет увеличено, рассказали в Минздраве России.

"На первых этапах распространения COVID-19 в нашей стране было готово 50 тысяч коек. В период пика инфекции мы довели их число до 184 тысяч. После снижения показателей заболеваемости часть таких мест переведена в резерв - для приема пациентов по основному профилю и оказания им плановой медицинской помощи. Резерв задействуем в случае изменения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Сейчас для приема таких пациентов развернуто 129 тысяч 750 коек", - пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Понадобится ли прибегать к резерву медкоек во многом зависит от внимательного отношения жителей страны к своему здоровью. Важно не забывать соблюдать предписанные меры профилактики - носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки, а при невозможности это сделать - использовать антисептики. Следование этим простым правилам поможет не допустить роста заболеваемости коронавирусом, подчеркнул помощник главы Минздрава.

В стране накоплен хороший опыт лечения пациентов с COVID-19. Ранее вирусологи научного центра "Вектор" на основании исследования 653 образцов SARS-CoV-2 рассказали, что новый коронавирус не сильно мутировал за последние полгода. Специалисты настроены достаточно оптимистично: такого резкого роста числа заболевших, какой мы пережили в марте - мае, уже не будет. Дополнительной защитой в пик сезонных простуд врачи называют прививку от гриппа.