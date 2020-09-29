В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах

В России ввели новые правила для отбывающих наказание. Вступивший в силу закон разрешает перевод осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

"Нормы закона распространяются не только на осужденных к лишению свободы, но и на осужденных к принудительным работам. Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс России", - пишет РИА Новости.

Решение о переводе осужденного будет приниматься ФСИН России на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников. Ранее, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы. Нововведение также позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь. Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, он сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.