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29.09.2020 04:24
Рубрика: Власть

В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России ввели новые правила для отбывающих наказание. Вступивший в силу закон разрешает перевод осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания близких родственников.

Фото: iStock
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"Нормы закона распространяются не только на осужденных к лишению свободы, но и на осужденных к принудительным работам. Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс России", - пишет РИА Новости.

Решение о переводе осужденного будет приниматься ФСИН России на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из родственников. Ранее, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы. Нововведение также позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь. Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, он сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.

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