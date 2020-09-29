Зачем дальнобойщики поднимают колеса на фурах

Если поравняться на трассе с тяжелым грузовиком, то можно заметить, что у него подняты вверх одна или несколько осей. Громадный полуприцеп может ехать буквально на одном мосту. Что дает подобное конструктивное решение?

Изначально поднимающийся мост был придуман ради экономии топлива и экологичности транспорта. Пустая фура может тратить до 10 процентов топлива только на то, чтобы преодолеть сопротивление качению нескольких пар колес. Конструктивное решение позволяет при нагрузке ниже 5 тонн с помощью пневматических устройств поднять одну или две оси. Это называется "ленивый мост" или "ленивец".

На современных грузовиках поднимает или опускает оси не водитель, а автоматика. Это защищает транспорт от махинаций, к примеру, на пунктах весового контроля, пишет aif.ru.

Один такой "ленивец" помогает сэкономить до 3 процентов топлива, причем на мокрой дороге этот показатель особенно заметен. Большая площадь сцепления полуприцепа с дорогой начинает тормозить его при наезде на лужи, соответственно, потребление топлива возрастает.

Есть и другие полезные бонусы. К примеру, "ленивый мост" защищает дорогие шины от лишнего износа. Работает он и на безопасность: управляемость такого грузовика улучшается, растет его тяговая динамика. Пустая фура начинает двигаться более плавно. А еще поднятые колеса помогают грузовику развернуться на небольшом участке.

Когда фура загружена - колеса необходимо опустить. В России предельная нагрузка на одну ось составляет 7 тонн. Таким образом, седельный тягач с двумя спаренными осями сзади и тентовый полуприцепом типа "еврофура" может весить не более 38 тонн. Если вычесть вес самой машины, то нагрузка составляет около 24 тонн. Благодаря "ленивцам" она равномерно распределяется между всеми осями.