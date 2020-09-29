Здравствуй, Lada Vesta. Представлено третье поколение Dacia Logan

Компания Dacia представила новую генерацию седана Logan. Как и предполагалось, "бюджетник" отрёкся от архаичной платформы B0 и перебрался на новую, более современную - CMF-B.

Размер колёсной базы вырос с 2634 мм до 2649 мм, в длину седан прибавил 50 мм - до 4396 мм. Новый Dacia Logan стал заметно шире: этот параметр увеличился с 1733 до 1848 мм (значение без учёта зеркал заднего вида).

Из линейки двигателей был удалён турбодизель объёмом 1.5 литра. Dacia Logan можно будет купить с трёхцилиндровыми двигателями мощностью 65 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП и мощностью 90 л.с., которому положены вариатор и механическая "шестиступка" на выбор. Самый мощный вариант выдаёт 100 л.с., с завода умеет работать на газе (резервуар установлен на месте "запаски") и будет предлагаться только с 6-скоростной "механикой". Для все силовых агрегатов доступна система "старт-стоп".

Переход на новую платформу позволил увеличить жёсткость кузова, значительно перекроить дизайн Dacia Logan и внедрить светодиодную оптику и фонари, а также расширить список опций за счёт систем электронного торможения, предупреждения об объектах в "слепой" зоне, помощи при парковке, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В более простых комплектациях к экрану головного устройства пристёгивается держатель для смартфона. И да, для нового Logan доступны откидывающиеся столики на спинках передних сидений - опция практически из люкс-сегмента!

Фото: Пресс-служба Dacia.

Продажи нового Dacia Logan начнутся в Европе в течение ближайших месяцев, цена пока не объявлена.

В перспективе Logan на платформе CMF-B может начать выпускаться на АвтоВАЗе: ранее на территории научно-технического центра завода были замечены прототипы Renault Clio, который также создан на этой архитектуре. И в этом случае Logan выйдет из тени и будет на равных соперничать с Lada Vesta и другими моделями сегмента.