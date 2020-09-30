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Рубрика: Происшествия

1 октября - видеоконференция о последствиях аварии в Норильске

В четверг, 1 октября, в 11-00 "Российская газета" проведет видеоконференцию с участием ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В видеоконференции примут участие:

Вячеслав Бизиков - заместитель директора по научной работе ФГБНУ "ВНИРО", научный руководитель экспедиции, доктор биологических наук;

Евгений Даринов - руководитель Тюменского филиала ФГБНУ "ВНИРО", руководитель экспедиции.

В беседе с обозревателем "РГ" они расскажут об итогах работы научной экспедиции Росрыболовства по оценке ущерба водным биологическим ресурсам, причиненного в результате аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в мае этого года.

Напомним, на прошлой неделе ВНИРО завершил оценку ущерба для водных биоресурсов. Только прямые потери от аварии составили 3,5 млрд. рублей - такую сумму виновники аварии должны будут выплатить в бюджет единовременно в виде штрафа. Еще 40 млрд. рублей потребуется для восстановления нарушенного состояния водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы. По оценке ученых ВНИРО, этот процесс займет 18 лет. Потребуется построить три рыборазводных завода и обеспечить выпуск мальков ценных пород рыбы в количестве не менее 9 тыс. тонн.

Аккредитация представителей СМИ для участия в видеоконференции по ZOOM по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 499 257-59-79 до 01 октября 09.00 мск.

Вопросы  участникам видеоконференции можно присылать на почту mc@rg.ru до 01 октября 09.00 мск.

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