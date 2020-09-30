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Рубрика: В мире

Байден назвал президента "лжецом и клоуном"

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Дональд Трамп неоднократно высмеивал Джо Байдена, предполагая, что комментарии кандидата от демократов о здравоохранении будут стоить ему поддержки среди прогрессивных избирателей. Байден ответил крайне резко, назвав Трампа "лжецом" и "клоуном".

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Когда Трамп прервал еще один из ответов Байдена во время дебатов, демократ сказал: "Ты заткнешься, дружище?" В тот момент, когда ведущий Крис Уоллес попросил, чтобы Трамп представил план медицинского обслуживания, президент сказал модератору: "Думаю, я обсуждаю вас, а не его. Но это нормально, я не удивлен".

Байден разразился громким смехом. Президент постоянно перебивает Уоллеса, пытаясь задать вопросы Байдену сам. Республиканцы пытаются полностью отменить "Закон о доступном медицинском обслуживании" Обамы через судебный процесс, утверждая, что этот план неконституционен.

Отвечая на вопрос, почему он не разработал полноценный план по замене Закона о доступном медицинском обслуживании, Трамп обошел этот вопрос, сославшись на недавнее подписанное им распоряжение о ценах на лекарства.

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