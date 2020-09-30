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Рубрика: В мире

Байден: Вы худший президент в истории Америки

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

В США продолжаются теледебаты двух претендентов на президентское кресло. Джо Байден пока держится очень уверенно и парирует аргументы Дональда Трампа с помощью фактов. Кандидаты снова оживились, обсуждая экономику. "Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось после закрытия", - сказал Уоллес. - Удар по ее росту не будет таким большим, как ожидали аналитики".

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Трамп: Дружище, Джон, за 47 лет вы ничего не сделали

Трамп оправдывает свое обещание волнообразного восстановления экономики США, возвращаясь к любимому тезису: "Я построил величайшую экономику в истории". Байден снова разразился смехом. Он сказал, что Трамп не разбирается в экономике.

Трамп начал настойчиво сыпать цифрами. Уоллес несколько раз пытался остановить Трампа, произнося: "Мистер, президент!".

Тем временем в соцсетях пользователи пишут, что "это самые грязные дебаты за всю историю". Оппоненты не дают договорить друг другу."Вы худший президент в истории Америки", - сказал Байден.

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