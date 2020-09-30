"Бюджетник" с "автоматом". Что купить за миллион рублей

В России самыми популярными новыми легковыми автомобилями остаются представители бюджетного сегмента В+. Если Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo уже обновились, то у Renault Logan и Lada Vesta всё ещё впереди. Также с каждым годом растёт рыночная доля машин с автоматической трансмиссией. Выбираем стандартный двухпедальный автомобиль, при этом не превышая психологическую отметку в 1 млн рублей.

Lada Vesta

Lada Vesta Sedan с АТ в максимально возможной комплектации Exclusive стоит 973 900 рублей. Такой автомобиль оснащается бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и бензиновым двигателем Renault H4Mk объёмом 1,6 литра (113 л. с.). Разгон до 100 км/ч - 12,2 секунды, смешанный расход топлива - 7,4 литра на 100 км пути.

Версия Exclusive включает в себя 16-дюймовые литые колёсные диски, задние дисковые тормоза, боковые зеркала с электроприводом складывания, противотуманные фары, фронтальные и боковые подушки безопасности, электростеклоподъёмники, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев лобового стекла, мультируль с кожаной оплёткой и обогревом, трёхступенчатый подогрев передних сидений, подогрев заднего дивана, центральный и задний подлокотники, датчики дождя и света, а также задние парктроники, 7-дюймовый тачскрин с камерой заднего вида, климат-контроль.

Lada Vesta отличает фирменный дизайн в Х-стиле с безальтернативными галогеновыми фарами и фонарями, а также интерьер с посредственным качеством исполнения. Четырёхдверка может похвастать высоким клиренсом в 178 мм, энергоёмкой подвеской, хорошей управляемостью, самым просторным салоном в классе, багажным отделением объёмом 480 литров.

Renault Logan

Стоимость "автоматического" Renault Logan со всеми опциональными пакетами составляет 904 000 рублей. Машина доступна с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра (102 л. с.) и 4-ступенчатым "автоматом". Устаревшая коробка "кушает" в смешанном режиме 8,4 литра на 100 км. До "сотни" автомобиль разгоняется за 11,7 с.

В оснащение Logan входит 15-дюймовые колёсные диски, противотуманные фары, дистанционный запуск двигателя, фронтальные и боковые подушки безопасности, электростеклоподъёмники, зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев лобового стекла, мультируль с кожаной оплёткой, подогрев передних сидений, задние парктроники, аудиосистема, климат-контроль.

Французский седан выглядит сдержанно, не спасают и фары со светодиодными ДХО. Салон и вовсе откровенно утилитарный, неудобный. Зато Logan имеет всеядную подвеску, дорожный просвет в 172 мм и багажник на 510 литров.

Hyundai Solaris/Kia Rio

Соплатформенные Hyundai Solaris и Kia Rio по технической части идентичны. В заданный бюджет подходят модели с 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 123 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатым гидромеханическим "автоматом".

Hyundai Solaris будет доступен в комплектации Comfort за 966 000 рублей. За эту сумму вы получите рефлекторные галогенные фары, 15-дюймовые стальные диски, фронтальные подушки безопасности, электростеклоподъёмники, зеркала с электроприводом и обогревом, мультируль с кожаной оплёткой и обогревом, подогрев передних сидений, кондиционер.

Исполнение можно дополнить опциональными пакетами Winter (+15 000 рублей) с обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, либо Advanced (+30 000 рублей) с климат-контролем, центральным подлокотником, задними парктрониками.

Цена Rio в версии Luxe и с пакетом тёплых опций - 974 900 рублей. Машина оснащена рефлекторными галогенными фарами, 15-дюймовыми колёсами на стальных дисках, фронтальными подушками безопасности, электростеклоподъёмниками, зеркалами с электроприводом и обогревом, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, кожаным рулевым колесом с подогревом, подогревом передних кресел, задними парктрониками, климат-контролем, аудиосистемой.

В активе обновлённых "корейцев" более агрессивная бамперная группа и новая светотехника. Низкий клиренс в 160 мм, упругая подвеска, тесное (по сравнению с конкурентами) внутреннее пространство компенсируются добротным салоном и приемлемой управляемостью. Корейцы также предлагают удачную связку мотора и коробки. Четырёхдверки разгоняются до первой "сотни" за 11,2 секунды, средний расход бензина радует показателем в 6,6 литров на 100 км. Объём багажника аналогичен Lada Vesta - 480 литров.

Skoda Rapid/Volkswagen Polo

После глубокой модернизации Rapid примерил свежий внешний вид и абсолютно новый интерьер. Со сменой поколения Polo получил оригинальный кузов лифтбек. Обе модели обладают передней панелью с горизонтальной архитектурой, просторным салоном с качественными материалами, отличной управляемостью, но при этом жёсткой подвеской и клиренсом в 170 мм.

"На борту" Rapid Active стоимостью 933 000 рублей будет 15-дюймовые стальные диски, задние дисковые тормоза, фронтальные подушки безопасности, обычный пластиковый руль, кондиционер, передние электростеклоподъёмники, 6,5-дюймовый тачскрин.

Polo в версии Respect выйдет чуть дороже Rapid - 956 900 рублей. Вы получите 15-дюймовые стальные диски, фронтальные подушки безопасности, обычный пластиковый руль, кондиционер, электростеклоподъёмники, 6,5-дюймовый сенсорный экран, подогрев передних сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя.

Под капотом автомобилей располагается 110-сильный 1,6-литровый мотор, который работает в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. На разгон до 100 км/ч отведено 11,8 секунды, расход в смешанном цикле составляет 6,5 л/100 км. Для Skoda Rapid и Volkswagen Polo со светодиодными фарами и фонарями доступны различные пакеты опций. С ними стоимость лифтбеков, как правило, переваливает за отметку в один миллион рублей.

Главным козырем Rapid и Polo среди конкурентов является практичный кузов с подъёмной дверью и продуманным багажным отсеком в 530 литров. К слову, в семействе Lada Vesta имеется кузов универсал, который требует доплаты в 40 тысяч рублей.

Lada Vesta и Renault Logan тольяттинской сборки предпочтительны для эксплуатации в регионах с посредственными дорогами. Остальные "бюджетники" идеально чувствуют себя в крупных городах с хорошим дорожным покрытием.