Как цифровизация помогает предпринимателям

Предприятия избавляются от документов

Электронный документооборот уже вытеснил бумагу во внутрикорпоративной жизни компаний, настала очередь внедрить его и на правовом уровне. Минэкономразвития предложило законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат.

Уже сейчас онлайн можно зарегистрировать компанию, подать налоговую или таможенную декларацию, оформить бухгалтерскую отчетность или товаросопроводительные документы, а также получить лицензию, если она необходима. Онлайн с помощью электронных подписей можно заключить договор.

В электронный формат перешла судебная система. "Если раньше надо было прикладывать к жалобе бумажную копию решения суда в заверенном виде, то сейчас достаточно электронной версии или даже ссылки на нее", - рассказывает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". Подать жалобу можно прямо через приложение, а решения суда публикуются на сайте.

Минэкономразвития предлагает перевести всю деловую документацию в электронный вид, а бумажные экземпляры уничтожать через год после цифровизации, если иное прямо не установлено нормативными актами. Сейчас закон предписывает хранить в бумажном виде многие документы, причем некоторые не меньше 75 лет.

Траты банка в год на хранение бумаг могут составлять 2,5 млрд рублей

В министерстве подсчитали, что затраты одного крупного банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 млрд рублей в год. Общие затраты бизнеса на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год.

Подробности

До конца 2021 года заработает единая цифровая платформа для МСП, которая соберет все меры поддержки и полезные сервисы для предпринимателей и самозанятых. Платформа будет работать в проактивном режиме и предоставит доступ к оцифрованным услугам федеральных и региональных властей, организаций инфраструктуры поддержки МСП и институтов развития. Через личный кабинет также можно будет получить доступ к маркетплейсам, банковским продуктам, обучению, сервисам защиты, контроля проверок, регистрации бизнеса на электронных торговых площадках.

Мнение

Максим Решетников, министр экономического развития:

- Развитие цифровизации было сознательной политикой государства все последние годы. Прошедший кризис помог проделать за несколько месяцев путь, который в иной ситуации занял бы два, три или даже пять лет. Это значит, что все усилия органов власти и средства бюджета были затрачены не зря. Еще много процессов не завершено.

17 видов лицензий (на продажу алкоголя, пользование недрами, оказание услуг связи и др.), истекающих в 2020 году, продлеваются автоматически

Сейчас одна из инициатив, которые разрабатывает правительство, предполагает перевод архивов в электронный вид. Мы много говорим о всеобщей цифровизации, но у нас в законодательстве по-прежнему многие документы требуют бумажных копий и их хранения, в том числе личного. Рассчитываем и этот вопрос преодолеть, нам остался очень небольшой набор шагов, чтобы полностью перевести взаимодействие в электронный формат.

Комментарий

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:

- "Цифра" во взаимодействии с государством востребована сегодня не только гражданами, но и бизнесом. Переход на онлайн-взаимодействие с министерством дает промпредприятиям совершенно иную скорость получения услуг, а главное - прозрачность решений, за принятием которых можно следить со своего рабочего места.

Аудитория Государственной информационной системы промышленности прирастает на 15-20% каждый квартал, а в этом году увеличилась уже почти вдвое по сравнению с 2019 годом (на сентябрь 2020 г. в системе зарегистрировано более 42,3 тыс. пользователей).

С одной стороны, свою роль в этом процессе сыграла и пандемия, однако главный залог такого спроса - цифровые сервисы. Сейчас все 14 услуг министерства по выдаче тех или иных документов уже можно получить в цифровом формате. Цифровые платформы позволяют подать заявку на госуслугу или на сопровождение экспортного проекта в электронном виде - это и сокращает время, и совершенствует процесс рассмотрения заявок, и исключает большинство ошибок со стороны компаний при заполнении формы.

Например, в полностью автоматизированном виде предприятие может получить заключение о производстве промышленной продукции на территории РФ, при этом отслеживая и контролируя все этапы - от подачи заявки до работы экспертов и выдачи документа.

Такой же порядок действует в отношении сервисов поиска российских аналогов продукции, закупаемой для государственных нужд, подбора технологий для реализации специнвестконтрактов.