Пандемия внесла изменения буквально во все сферы нашей жизни. И ситуация с безопасностью дорожного движения не стала исключением. Сам период карантинных мер и возвращение к обычному ритму жизни явились чем-то вроде незапланированного глобального эксперимента. Эксперимент показал довольно неожиданные результаты, но именно это позволило специалистам заново оценить те меры, которые сегодня предпринимаются для обеспечения безопасности на дорогах.

Надо сказать, что проблемы с безопасностью дорожного движения, обострившиеся в период пандемии, во всем мире, включая заокеанские страны, оказались примерно одинаковыми. На дороги вышли любители погонять, увеличилось количество потребления спиртного, а также наркотиков. Все это плохо сказывается на безопасности дорожного движения. Вместе с тем снижение трафика во время пандемии способствовало снижению аварийности.

Это снижение было отмечено всеми участниками проходившего недавно вебинара Фонда Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного движения. Так, по словам исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Ольги Алгаеровой, во Франции и Германии трафик снизился на 40 процентов. Даже в Нью-Йорке он сократился на 56 процентов. Логично предположить, что чем меньше автомобилей на дорогах, тем меньше количество дорожно-транспортных происшествий и число погибших в них. Такой вот положительный фактор влияния covid-19 на безопасность дорожного движения.

"У нас есть цель к 2030 году сократить смертность на дорогах на 50 процентов мире, - напомнила Ольга Алгаерова. - И такой неожиданный эксперимент по снижению количества транспорта на дорогах дал возможность переоценить все принимаемые ныне меры по безопасности дорожного движения". Однако карантинная картина не везде оказалась радужной.

Всего в марте в Европе зафиксировано на 36 смертей в ДТП меньше по сравнению с мартом 2019 года. На первый взгляд, разница выглядит не такой существенной, но специалисты понимают, что для стабильной Европы это довольно резкое снижение смертности в дорожных происшествиях. Безусловно, надо бороться за то, чтобы выживали и остальные 500 человек, которых даже карантин не спас от гибели в ДТП.

Однако участники вебинара обратили внимание на то, что в некоторых европейских регионах снижение трафика достигало 90 процентов, а количество погибших оставалось на том же уровне. В чем причина столь странной аномалии?

Все объяснилось довольно просто. В связи со снижением трафика машины поехали быстрее. Причем не просто быстрее, а с превышением скоростного режима. Количество аварий на дорогах действительно сократилось. А вот количество погибших в них осталось на прежнем уровне. Потому как чем выше скорость, тем выше риск смертельного исхода.

Основной вид ДТП в Европе - столкновения. Количество столкновений во время карантина уменьшилось, а число погибших в них людей выросло

Основной вид ДТП в Европе - столкновения машин. Количество столкновений во время карантина также уменьшилось, а вот количество погибших в них людей выросло. Общее же снижение количества погибших обусловлено снижением их числа в других видах ДТП.

Превышение скорости обусловлено не только отсутствием пробок. Как отметил один из экспертов, это связано еще и с тем, что полицейских на дорогах в этот период было меньше обычного. На время пандемии они были задействованы в других мероприятиях.

Кто сказал, что в Европе более законопослушное население, чем в России? Пандемия показала - это заблуждение. Заметим, что на наших дорогах в период карантинных мер полицейских было столько, что даже самые заядлые и злостные нарушители остерегались пренебрегать правилами дорожного движения.

И третья причина, по мнению экспертов, заключается в том, что люди, которые были вынуждены больше времени находиться по домам, стали употреблять больше алкоголя. И вот ведь что интересно: несмотря на то что сейчас повсеместно идет возвращение к привычному распорядку дня, привычки остаются. Употребление алкоголя в Европе переживает период расцвета, отметил один из экспертов. Все это не самым положительном образом влияет на безопасность дорожного движения. Трафик увеличивается, но любовь к прежней скорости, а также привычное употребление алкоголя ставят под угрозу жизни других участников дорожного движения. Впрочем, охарактеризовав положение и выявив причины, участники вебинара так и не пришли к конкретным выводам. Уникальная ситуация, в которой помимо собственной воли оказались все страны, дала еще один повод задуматься о мерах повышения безопасности на дорогах.

Как рассказал корреспонденту "РГ" эксперт по безопасности дорожного движения немецкой компании Vesta Вальдемар Коос, пандемия, конечно, сильно повлияла на аварийность в Германии. И она еще не закончилась. Аварийность снизилась и продолжает снижаться. И тому есть вполне объяснимые причины. 16 марта были закрыты границы до начала мая. Транзитного транспорта на дорогах Германии не стало. А это 60 миллионов машин. Только в середине июля открыли границу с Польшей. А больше всего грузового транспорта идет как раз из этой страны. Автобусные перевозки сократились в это время до нуля.

Не стало и приезжих мотоциклистов. А ведь каждый год огромное количество мотоциклистов из Голландии приезжали в Германию на отдых в горы. Многие из них оставались здесь навсегда, пополняя германскую статистику смертности.

Кроме того, в Германии всегда проводилось огромное количество фестивалей, концертов, спортивных соревнований, собиравших фанатов, болельщиков и поклонников со всей Европы. В этом году ничего этого нет! Даже знаменитый "Октоберфест" не проводился.

Отсутствие туристов на своих автомобилях поспособствовало снижению аварийности на дорогах. Немцы вообще очень серьезно отнеслись к карантинным мерам. Многие и сегодня ограничивают социальные контакты офлайн. Поэтому трафик на дорогах Германии и по сей день не восстановился в прежнем объеме. Транспортный поток реже обычного. А вот полиция сейчас стала строже и требовательнее. Даже за легкие нарушения правил дорожного движения наказывают теперь жестче.

Однако риск увеличения аварийности в скором времени все-таки может случиться. Но связано это не с выходом из пандемии. Одна из причин - резкое увеличение числа местных мотоциклистов. Дело в том, что в Германии людям, у которых открыта категория "В" в правах, разрешили без экзаменов, после короткого обучения в автошколе и получения справки о прохождении курса, открыть категорию, позволяющую управлять легкими (до 125 куб. см) мотоциклами. В России это категория А1.

И речь вовсе не о том, что в автошколах Германии плохо учат. Просто мотоцикл сам по себе опасный транспорт. А их на дорогах Германии с каждым днем становится все больше.

Вторая беда сродни российской - электросамокаты и моноколеса. На местных дорогах они появились год назад. Правил владельцы не соблюдают и ожидаемо попадают в аварии. Вопрос, что с ними делать, рассматривается.

На портале американского Национального центра биотехнологий размещена статья, посвященная анализу влияния пандемии на безопасность дорожного движения в различных штатах США. И начинается она со слов о том, что влияние пандемии на безопасность дорожного движения еще не изучено. Есть только предварительные данные.

Их следует систематизировать и на этой основе сделать соответствующие выводы. Это может стать большой научной работой. Особенно если учесть, что экономический спад, вызванный пандемией, нестандартно повлиял на состояние безопасности на дорогах.

Как правило, отмечают авторы статьи, по мере снижения экономической активности снижается и количество поездок. Водители подвергаются меньшему риску. Однако в нынешний спад ситуация иная. "Повышенный стресс и беспокойство, вызванные пандемией COVID-19, увеличение "свободного" времени, увеличение потребления алкоголя и наркотиков, а также расширение возможностей для превышения скорости и трюкового вождения вполне могут оказать противоположное влияние на безопасность дорожного движения", - говорится в статье.

При этом в каждом штате своя ситуация. Например, в Калифорнии в период самоизоляции на 50 процентов сократилось как количество столкновений, так и количество погибших. А вот в Северной Каролине - иначе. Общее количество столкновений там снизилось на 50 процентов. А число смертельных ДТП - только на 10 процентов. При этом количество столкновений с пострадавшими даже выросло на 6 процентов.

В целом по США в марте при общем снижении пробега на 8,6 процента количество погибших выросло на 14 процентов. В некоторых штатах наблюдался их рост более чем на 40 процентов. Но в некоторых было отмечено и снижение почти на 30 процентов.

Авторы отмечают, что факторами, влияющими на рост или снижение смертельных ДТП, могут быть культура водителей и организация работы полиции.

Они также соглашаются с тем, что этот естественный эксперимент, заключающийся во временном, но существенном ограничении дорожного движения, на самом деле расширил круг задач по обеспечению безопасности на дорогах и, возможно, предоставил новые перспективы. Действительно, ситуация уникальная. Просто так, без объявления войны, такое количество транспорта с дорог не уберешь. Здесь же большинство граждан разных стран добровольно согласились с тем, чтобы никуда не выезжать, даже в ущерб своим экономическим интересам. На это в своем выступлении указала исполнительный секретарь ЕЭК ООН.

Особое внимание уделялось тем, кто перевозит пассажиров. Фото: Александр Корольков/РГ

А как в России

В своем интервью "Российской газете" начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал, что ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, отразились и на количестве ДТП. В марте снизилось количество ДТП на 5 процентов и составило 1031. Число погибших снизилось на 2,8 процента. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4 процента. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3 процента. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4 процента и составило 9371 Число погибших снизилось на 15,6 процента (1075 человек).

По итогам 5 месяцев уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения на 9,6 процента (4504). Но такое снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. На определенный период снятие ограничительных мер привело к нестабильной ситуации. В разные дни отмечалось то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Трафик вернулся к прежним показателям и даже вырос. Статистика показывает, что, несмотря на то, что по сравнению с карантинным периодом темп снижения смертельных ДТП замедлился, он все равно заметен. За 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11 процентов и составило 91 138. Число погибших в них снизилось на 5 процентов и составило 9767 человек. Число раненых сократилось на 12,4 процента и составило 116 345 человек.

Несмотря на огромный наплыв туристов в этом году после снятия ограничений на побережье Черного моря, аварийность в регионах не выросла. В Краснодарском крае число аварий снизилось на 12,8 процента и составило 4063 ДТП. Количество погибших в них снизилось на 19,2 процента и составило 475 человек. Число раненых также сократилось на 16 процентов и составило 5159 человек. В Крыму за 8 месяцев этого года также наблюдается снижение по всем показателям: ДТП - на 13,3 процента (1052), погибших - на 3,5 (165), раненых на 17,8 процента (1345). И только в Севастополе, не смотря на снижение количества аварий, на треть выросла смертность в них. Всего здесь зафиксировано 355 ДТП - это на 8,3 процента меньше, чем в прошлом году. А погибли в них 12 человек, что на 33,3 процента больше.

К сожалению, аварийность со смертельным исходом растет в северных регионах. В Мурманске количестви аварий выросло всего на 2,8 процента и составило 484 ДТП, а погибло в них 40 человек, что на 17,6 процента больше, чем годом ранее. В Республике Коми аварийность выросла на 18,4 процента и составила 682 ДТП, в которых погибли 56 человек. Рост составил 24,4 процента.

Как рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, пандемия, вынужденная изоляция, создали интересную ситуацию. В те месяцы, когда ВВП падал, падали пробеги автомобилей, соответственно, снижались и социальные риски. А транспортные риски остались теми же. Их понижающая динамика наладилась, и они постепенно снижаются.

По итогам года с учетом тех месяцев самоизоляции ключевые показатели аварийности сильно упадут. Впрочем, дело не только в самоизоляции. Снижение аварийности и смертности по ее причине - это в том числе и результат непрерывной планомерной работы по обеспечению безопасности на дорогах.

Вместе с тем свободные дороги спровоцировали людей на не очень аккуратную, агрессивную езду. И это также даст себя знать по итогам года.

- Сейчас, когда Москва и другие большие города стали выходить из режима ограничений, происходят интересные вещи. Люди, вернее часть людей, которые ездили на работу на общественном транспорте, а машинами пользовались только на выходных, снова сели за руль. И не от того, что на машине быстрее и удобнее добраться. Пробки не просто никуда не делись - они выросли. Но угроза заражения в метро, автобусе, трамвае гораздо выше, чем в собственном автомобиле. Люди - как правило, это возрастные автомобилисты - боятся заразиться и предпочитают стоять в пробках. И тут появляется еще один фактор влияния на аварийность. Дело в том, что как только уплотняется трафик, количество "железных" аварий растет, а количество аварий с тяжелыми последствиями снижается. Все это очень непростая ситуация, нуждающаяся в тщательном анализе. Вот выйдем из пандемии и уже тогда будем анализировать результаты ее влияния, - заключил Михаил Блинкин.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".