Киевское "Динамо" вышло в группу Лиги чемпионов, разгромив "Гент"

Киевское "Динамо", венгерский "Ференцварош" и греческий "Олимпиакос" сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов по итогам серии матчей плей-офф турнира, прошедших во вторник, 29 сентября.

Киевляне в первой гостевой встрече с бельгийским "Гентом" выиграли 2:1, и дома им было достаточно сохранить преимущество. Однако подопечные Мирчи Луческу уже на 9-й минуте сняли все вопросы относительно сильнейшего в этой паре. Красивый мяч пяткой забил Виталий Буяльский. Еще дважды украинская команда забила с пенальти - на 36-й минуте 11-метровый реализовал уругваец Карлос де Пена, а на 49-й - люксембуржец Жерсон Родригеш.

В других матчах вечера обошлось без голов. "Ференцварош" отстоял нужный результат дома после гостевой ничьей 3:3 с "Мольде", а "Олимпиакос" - на выезде после домашней победы 2:0 над кипрской "Омонией".

Напомним, в среду, 30 сентября, свой поединок в рамках Лиги чемпионов проведет "Краснодар". В греческих Салониках он сыграет против ПАОКа. Первая игра в России завершилась победой "быков" - 2:1.