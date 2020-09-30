Компания Disney уволит 28 тысяч сотрудников

В США уволят 28 тысяч человек, работавших в тематических парках Disney. Владелец бизнеса заявил, что из-за коронавируса возникли экономические проблемы, решить которые можно только одним способом.

"Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес", - говорится в письме, адресованном сотрудникам компании.

Как пишет агентство Bloomberg, до пандемии в американских тематических парках Disney работали свыше 100 тысяч человек. Больше половины увольняемых (67 процентов) трудились неполный рабочий день.