МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха

В зоне нагорно-карабахского конфликта присутствуют иностранные наемники. Об этом заявили на Смоленской площади со ссылкой на "поступающие сведения".

В российском МИД сообщили, что в район Нагорного Карабаха, где замороженный годами конфликт перешел в горячую фазу, боевики перебрасываются в том числе из Сирии и Ливии. Они принимают непосредственное участие в боевых действиях. В Москве потребовали от "заинтересованных государств" немедленно вывести иностранных террористов из региона и не допустить еще большей эскалации напряженности.