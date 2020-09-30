На авиабазе Хмеймим открыли памятник командиру экипажа сбитого вертолета

На территории российской авиабазы в Сирии Хмеймим в день пятилетия с начала военной операции России по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок открыл памятник Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину.

Церемонией открытия и освящения памятника руководил командующий группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Кроме него в мероприятии приняли участие вдова полковника Хабибуллина и его сын, помощник командующего группировкой ВС РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Николай, военнослужащие авиабазы, а также военнослужащие Сирийской Арабской Республики. "Памятник высотой около 3 метров представляет собой бюст полковника, помещенный на постамент в виде колонны", - рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили о подвиге Хабибуллина - 8 июля 2016 года при выполнении боевого задания в провинции Хомс недалеко от Пальмиры он руководил экипажем сбитого боевиками вертолета.

"Всю свою жизнь полковник Ряфагать Махмутович Хабибуллин был на передовых рубежах нашей Родины. Сотни раз поднимал свой вертолет, выполняя боевые задачи в военных конфликтах последних десятилетий, проявляя мужество, самоотверженность и высочайший профессионализм. Но в тот день судьба уготовила большую трагедию замечательному летчику, патриоту своей страны. Он как солдат погиб в бою", - заявил генерал-лейтенант Александр Чайко.

"Мы помним и чтим память обо всех погибших здесь на сирийской земле. Сегодня с нами жена полковника Хабибуллина - Рамиля Мясумовна, которая прибыла на сирийскую землю почтить память и открыть памятник мужу, отцу, замечательному нашему боевому товарищу в тех местах, где он воевал и совершил свой последний полет. Именно поэтому нашим долгом является увековечивание подвига российского офицера на территории авиабазы Хмеймим", - добавил командующий сирийской группировкой российских войск.

После официальной части все военнослужащие возложили цветы к новому памятнику героя-летчика и недавно открытому памятнику погибшим при выполнении воинского долга в Алеппо медсестрам.

Напомним, в свежем номере "Красной звезды" сегодня опубликован материал под авторством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В публикации военачальник вспоминает, как принималось решение о помощи сирийскому народу, как действовал Генштаб при разработке уникальной операции, и каких итогов удалось добиться в ходе военной спецоперации.

Об итогах "сирийской" операции в колонках для "Российской газеты" порассуждали и военные эксперты.

По данным российских военных, за 5 лет боевых действий сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России освободили большую часть территории страны. Авиацией группировки войск выполнено более 44 тысяч боевых вылетов, в результате которых уничтожено более 121 тысячи объектов террористов, почти 10,5 тысяч единиц техники и около 133 тысяч боевиков. Силами инженерных подразделений российских Вооруженных Сил были разминированы более 20 тысяч зданий, свыше 1,5 тысяч км автомобильных дорог, обезврежены почти 144 тысячи взрывоопасных предметов. Российские военнослужащие принимают активное участие в восстановлении мирной жизни и инфраструктуры страны. Проведено более 2,5 тысяч гуманитарных акций.