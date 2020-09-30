Указ губернатора Новгородской области от 30 сентября 2020 года № 545 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить пунктом 222 следующего содержания:

"222. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области совместно с органами исполнительной власти Новгородской области в соответствии с полномочиями осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных указом.";

1.2. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1, 5 в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 30.09.2020 № 545







