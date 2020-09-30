Очередное заседание Совета ЕЭК состоится 1 октября

Около двух десятков вопросов в различных областях экономической интеграции включено в повестку очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии, которую проведет в первый день октября председатель совета ЕЭК, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

На заседании, уточнил источник в правительстве РБ, будет представлен отчет о ходе выполнения комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении COVID-19 в целях возобновления транспортного пассажирского сообщения между государствами - членами союза. Кроме того, представитель ЕЭК доложит о проработке механизма расчетов в национальных валютах и порядке перечисления сумм ввозных таможенных пошлин в доход государств - членов ЕАЭС.

На заседании, сообщают новостные порталы, намечено также обсудить ряд новых направлений, необходимых для развития трансграничной электронной торговли. Предполагается, в частности, рассмотреть возможность проведения пилотного проекта, предусматривающего обеспечение заказа физическими лицами товаров трансграничной торговли через оператора электронной торговли или с использованием возможностей таможенного склада.

Участникам встречи предстоит решить вопрос и об установлении на временной основе (до 30 июня будущего года включительно) ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных продуктов переработки фруктовых плодов.