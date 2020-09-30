Партнерство GM и Nikola, обвиненного в мошенничестве, остается в силе

Концерн General Motors и один из самых многообещающих стартапов в сфере электромобилей Nikola продолжают переговоры о совместной организации производства электропикапа и магистрального тягача на водородных топливных элементах. А ведь совсем недавно в СМИ прокатилась информация, что стартап якобы является прикрытием для мошенников.

Прежде было объявлено, что стороны согласуют все условия партнерства до 30 сентября, теперь срок для заключения сделки сдвинули до 3 декабря.

Объектом партнерства является развертывание производства полноразмерного электропикапа Nikola Badger на одном из заводов GM, на платформе GM и с использованием тяговых аккумуляторов GM, а также поставка от GM электрохимических генераторов на водородных топливных элементах для магистральных тягачей Nikola. В дополнение сделка включает приобретение GM доли в Nikola на сумму 2 млрд долларов, инвестиции на производство пикапа в размере 700 млн долларов.

В начале сентября интернет-сайт Hindenburgresearch.com, называющий себя "санитаром фондового рынка", а фактически классический спекулятивный манипулятор, преследующий цель моментальной наживы на обрушении биржевых котировок компаний, обвинил Nikola в мошенничестве на 20 млрд долларов, приведя набор сомнительных доводов.

Что характерно, обвинение было без купюр широко растиражировано СМИ и нашло некоторый отклик среди обывателей, но не инвесторов. GM официально подтвердил приверженность партнерству с Nikola, отметив его стратегическое значение для диверсификации рисков на переходный для индустрии период. Официальные лица Nikola пригрозили Hindenburgresearch.com судебным иском о репутационном ущербе.