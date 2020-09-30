Премьер Ирака подтвердил намерения ряда стран закрыть посольства в Багдаде

Ряд стран и, в первую очередь Соединенные Штаты, намерены закрыть свои посольства в Багдаде, если обстрелы дипмиссий буду продолжаться. Об этом официально заявил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи, распорядившийся днем ранее немедленно расследовать ракетный удар по аэропорту Багдада.

По его словам, последний обстрел унес жизни пяти человек, в числе которых и дети. Эти атаки вынудили ряд организаций и дипломатических миссий задуматься о закрытии посольств, в первую очередь - США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос. "Если в регионе не обеспечена безопасность, то они не могут работать в Ираке", - цитирует РИА Новости выступление аль-Каземи в ходе заседания кабмина.

Он отметил, что, по словам дипломатов, это не направленная против Ирака позиция, все дело в ситуации с безопасностью. Аль-Каземи подчеркнул, что в случае закрытия посольства прекращается сотрудничество с этими странами в военной, культурной и экономической сферах.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак о том, что американское посольство в Багдаде будет закрыто, если иракские власти не обеспечат безопасность диппредставительства и не остановят регулярные обстрелы миссии ракетами со стороны шиитских боевиков. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон готовится закрыть посольство в течение ближайших месяцев, при этом консульство в Эрбиле будет сохранено.

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт регулярно подвергаются ракетным обстрелам. Как правило, подобные инциденты не приводят к жертвам и существенному ущербу.