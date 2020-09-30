С начала 2020 года россияне купили меньше Bentley, но увеличили покупки Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari. И хотя Bentley остается лидером люксового сегмента, его продажи с начала года снизились на 10%, тогда как доля остальных перечисленных марок выросла на 4-5%. Это следует из данных исследования аналитической компании JATO Dynamics.

Бренды автомобилей класса "люкс" в 2020 году демонстрируют динамику лучше средней по рынку. "Суммарно за январь-август объем регистраций в сегменте снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как в целом пассажирский рынок (без учета LCV) потерял 12%", - поясняет аналитик компании Сергей Баранов.

С января по август 2020 года из топ-5 люксовых брендов авторынка сильнее всего упали продажи Maserati - минус 43%.

Первый всплеск продаж новых автомобилей наблюдался в феврале (плюс 72%) и в марте (5%): по итогам первого квартала года регистрации в люкс-сегменте выросли на 18%. В Москве, по его словам, рост был еще выше и составил 22%. "Скачок валютных курсов и неопределенность из-за пандемии не отпугнули клиентов люксовых брендов, а, наоборот, стали дополнительным драйвером продаж - даже для купе и кабриолетов в период низкого сезона", - говорит Баранов.

После снятия карантина показатели вновь вышли в плюс: в летние месяцы люкс-сегмент показал рост на 5%. "Мы фиксируем устойчивый спрос на люксовые автомобили, он не снижался и в период карантина. Дефицит новых автомобилей во всех сегментах, в том числе и люксовом, сохраняется, и сам факт нехватки некоторых моделей подогревает интерес покупателей", - отмечает операционный директор АГ "Авилон" Олег Шамба.

Почти 70% автомобилей люксового сегмента продается в Москве и в Московской области

При падении рынка всегда премиальный и люксовый сегменты сокращаются меньше, чем массовый. "Богатые люди менее зависимы от экономической ситуации. Ну, и в момент падения рубля выгодно покупать авто, особенно тем, кто хранит сбережения в валюте. Среди обеспеченных граждан таких существенно больше", - поясняет директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По данным JATO Dynamics, почти 70% автомобилей люксового сегмента продается в Москве и в Московской области. На Санкт-Петербург вместе с областью приходится всего 10% продаж, еще 6,5% - на Краснодар.