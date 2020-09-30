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30.09.2020 22:48
Рубрика: Экономика

Не на пике дешевле

На двух ветках столичного метро поменялась оплата проезда
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 221(8275)
На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена началась подготовка к эксперименту по внедрению пониженных тарифов на проезд. Теперь при оплате поездок банковской картой общая стоимость поездок за день будет списываться на следующие сутки. В ближайшее время, когда стартует эксперимент, билетная система сама вычислит наиболее выгодные условия для пассажира с максимальной скидкой.
Проезд на "фиолетовой" и "розовой" ветках подземки в определенные часы будет вдвое дешевле. Фото: РИА Новости Проезд на "фиолетовой" и "розовой" ветках подземки в определенные часы будет вдвое дешевле. Фото: РИА Новости
Проезд на "фиолетовой" и "розовой" ветках подземки в определенные часы будет вдвое дешевле. Фото: РИА Новости

Напомню, проезд не в час пик на "фиолетовой" и "розовой" ветках, которые считаются самыми загруженными в московском метро, будет дешевле вдвое. В результате загруженность поездов, по оценкам экспертов, может уменьшиться до 10 процентов. Для получения скидки пассажирам нужно успеть войти в метро в непиковое время - с 5.30 до 7.15, а также с 8.45 до 9.15. Покупать специальные билеты не нужно. К примеру, если оплачивать по билету "Кошелек" карты "Тройка", сразу спишется не 40, а 20 рублей. По абонементным билетам "Тройки" будут начисляться бонусные рубли на "Кошелек" раз в неделю. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку. В частности, в дептрансе прорабатывается вопрос о снижении стоимости в выбранные часы до 22 рублей. Но чтобы эта система заработала, для начала необходимо изменить порядок списания средств с пластика. "С 29 сентября при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой, сразу за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет - стоимость поездки спишется в день ее совершения", - рассказали в пресс-службе дептранса.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В метро Москвы подешевеют маски

Такая система поможет сделать поездки для москвичей еще более выгодными. Пассажирам не придется задумываться, какой тариф подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые совершил пассажир, и автоматически предложит оптимальный тариф при использовании всех видов транспорта. Прежде всего на эксперимент отреагируют столичные жители, которые заинтересованы в экономии, уверен Михаил Блинкин, директор Института транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики". Но посмотреть, как повлияет он на "сдвиг" пиковых часов, по его словам, будет можно только после освобождения города от коронавируса и возвращения пассажиров к обычному ритму жизни. "Проводить эксперимент с пониженными тарифами необходимо, вреда от него никому не будет. По данным 2019 года, на "фиолетовой" ветке загрузка вагона в час пик доходила до 200 пассажиров, уменьшение этого числа хотя бы на 15-20 процентов уже будет отличным результатом - людям будет комфортнее и можно говорить о разумной социальной дистанции", - говорит Блинкин. Сейчас же проверить разгрузку пиковых часов сложно - многие москвичи перешли на удаленку. Но это не помешает провести тестирование техники.

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