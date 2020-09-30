Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября

В четверг, 1 октября, в мире празднуется Международный день музыки. В этот день на Московской канатной дороге будет организован концерт флейтистов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской канатной дороги, выступят музыканты, лауреаты международных конкурсов, Университета имени А.Н. Косыгина, института "Академия имени Маймонида" с кафедры духовых и ударных инструментов Елизавета Окунева, Софья Завьялова и Виталия Белякова. В программу трио флейт прозвучат сочинения Ж.Б. де Буамортье, Л. ван Бетховена, Ф. Кулау, Ц. Чарди, Ж-М. Дамаза и других.

"Выступления пройдут на верхней станции", - уточнили в пресс-службе.