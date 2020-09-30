В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России

Решение вводить или не вводить двухнедельные каникулы в школах принимают губернаторы. Столичный мэр вводит эффективные меры, Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом, но на местах виднее, что делать, считают в Кремле.

"Это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках особых полномочий", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сергей Семенович Собянин - человек решительный, принимает меры эффективные", - оценил Песков. "Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик", - отметил он. "С другой стороны, каждому губернатору на месте виднее", - добавил представитель Кремля.

Напомним, что в столице у школьников каникулы будут дольше на неделю: с 5 до 18 октября.