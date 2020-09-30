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30.09.2020 15:19
Рубрика: Происшествия

В московском метро вновь проверяют наличие масок у пассажиров

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Полиция начала проводить рейды по наличию пассажиров в метро без масок и перчаток. Первая станция, где провели рейд, была "Охотный ряд".

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
В метро Москвы подешевеют маски

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, рейд проводится планово. Выявив нарушителя, на месте составляют протокол об административном правонарушении. Напомним, что сумма наказания составляет пять тысяч рублей.

Как ранее сообщал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, с 12 мая, когда пассажиров общественного транспорта в столице обязали носить маски и перчатки, были оштрафованы в общей сложности более 85 тысяч человек, а сумма штрафов превысила 425 млн рублей.

С минувшего понедельника в столице из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией рекомендовано не выходить из дома лицам старше 65 лет, беременным и страдающим хроническими заболеваниями.

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