В Москве за нарушение масочного режима закрыто несколько крупных магазинов

В Москве за нарушение масочного режима закрыто еще несколько крупных супермаркетов. Всего же с 12 мая по этой же причине свою деятельность приостановили 62 продуктовых магазина, несколько точек по продаже детских и других непродовольственных товаров, парикмахерских и салонов красоты. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, проверки продолжаются. Всего составлено более 15 тысяч протоколов об административной ответственности. Сумма штрафа для предприятия-нарушителя определяется решением суда.

- Несмотря на то, что рейды продолжаются, и в целом ситуация улучшается по использованию масок как посетителями, так и сотрудниками магазинов, к сожалению, закрываются магазины Роспотребнадзором за несоблюдение данного режима, - рассказал Немерюк.

За последние сутки, подчеркнул он, закрыто еще несколько точек. В их числе - магазины сетей X5 Retail Group и "Дикси". Приостановлена работа и нескольких парикмахерских. Глава департамента еще раз призвал сотрудников сферы торговли и услуг и посетителей носить маски.