Заммэра Москвы Ракова: Длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей

Срок каникул в 16 дней определен неслучайно, поясняет заммэра, это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю.

По словам заммэра, к счастью, COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых, или даже бессимптомно: "Но они представляют опасность для окружающих". Так что дети могут легко заразить других, в том числе родственников, своих бабушек и дедушек, которые болеют, как правило, с осложнениями.

Изменения с периодом каникул коснутся всех школ Москвы - и подведомственных департаменту образования, и федеральным школам также рекомендовано направить детей на каникулы. Колледжи, как и вузы, имеют возможность сочетать лекционную часть программы, в том числе в онлайн-формате, с удобным графиком практических занятий. Поэтому они самостоятельно определят режим работы на этот период. Что касается допобразования, то кружки и секции на время каникул работать не будут. Но при желании ребят в них могут быть организованы онлайн-активности.

Говоря от том, что многих родителей волнует вопрос: с кем оставить маленьких детей дома на время каникул, заммэра напоминает: детсады продолжают работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности. "Что касается родителей первоклашек, мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства, - продолжает Анастасия Ракова. - Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников - время их начала. Мы очень просим с пониманием отнестись к такой мере, ведь это сделано в первую очередь для безопасности детей и старших членов семьи. Мы также обращаемся к работодателям с просьбой войти в положение родителей и по возможности организовать их дистанционную работу, чтобы они могли остаться с детьми дома".

По словам заммэра, школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Их можно забрать в школе - за информацией родители могут обратиться к классному руководителю.

А вот дистанционных занятий не будет - каникулы есть каникулы. "Мы убедительно просим родителей поговорить со своими детьми, объяснить важность соблюдения санитарных норм, рассказать о том, почему нужно носить маски и избегать людных общественных мест", - заключает Анастасия Ракова.