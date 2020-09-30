На Вятке возбудили уголовное дело после отравления семи рабочих

Возбуждено уголовное дело по факту отравления соединениями фтора семи рабочих на ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", сообщило в среду СУ СК по Кировской области.

В массовом отравлении работников химпредприятия в Кирово-Чепецке следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, с 23 по 27 сентября в больницу Кирово-Чепецка обратились семь рабочих с жалобами на ухудшение самочувствия. При оказании им медицинской помощи выяснилось, что причиной этого стало отравление соединениями фтора.

По версии следствия, 23 сентября в рабочее время в цехе предприятия, относящегося к опасным производственным объектам, проходили ремонтные работы в условиях загазованности. Это послужило причиной отравления.

Следователи осмотрели помещения завода, опросили его сотрудников и пострадавших. Уже изъята документация, интересующая следствие. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также кто конкретно распорядился направить в опасный цех рабочих.