В этом году "Стрелка" по понятным причинам международной не стала и вообще не должна была состояться из-за пандемических ограничений и закрытых по директиве местного Роспотребнадзора театров и концертных залов. Но часть программы фестиваля удалось провести в рамках проходившей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2020 (Цифровая индустрия промышленной России), которую посетили более трех тысяч человек из 14 стран. Концерты "Стрелки" с участием российских оперных певцов и Симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича прошли на сцене Театра драмы им. М. Горького.

Фестиваль "Стрелка" - молодой музыкальный проект, стартовавший в Нижнем Новгороде прошлом году. Причем, не в концертном зале, а в уникальной ландшафтной точке города, на знаменитой Стрелке - мысе, окруженном Волгой и Окой. Это знаковое место для горожан, пронизанное энергией многовековой истории города, с живописной круговой панорамой и открыточными видами на красный нижегородский Кремль, на монастыри и церкви, на знаменитый "терем" Нижегородской ярмарки и стеклянный футбольный дворец, наконец, на уникальные ажурные пакгаузы Шухова, поражающие и сейчас, спустя почти полтора века, своим совершенным синтезом архитектуры и инженерии.

В шуховских пакгаузах и прошли в прошлом году первые концерты музыкального фестиваля "Стрелка". Этот "дебют" запомнился горожанам не только большими гала мировых оперных звезд, но и погодным экстримом: косой дождь и ураганный ветер, сорвавший тент с металлических конструкций и гнавший его по Стрелке, как парашют. Между тем, появление нового фестиваля стало значимым событием для города, во все времена позиционировавшего себя не как музей под открытым небом, а как бурно развивающийся мегаполис, готовый осваивать не только новые технологии, но и новые культурные форматы. В таком разрезе видит свою задачу и худрук "Стрелки" Алексей Трифонов, считающий, что новый фестиваль должен "показать уникальное соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе".

- Мой посыл в том, - говорит Трифонов, - чтобы привлечь новую активную аудиторию к классической и современной музыке. Сначала мы сделали для города красивый праздник в виде оперных гала-концертов, а затем будем постепенно приучать публику к более сложной для восприятия, но интересной музыке.

По иронии судьбы, и в этом году фестиваль "Стрелка" попал в экстремальные обстоятельства: мировая пандемия. Летом фестиваль был отменен, но в сентябре город неожиданно приписал "Стрелку" к программе ЦИПРа. По погодным условиям провести концерты опен-эйр было невозможно, поэтому фестиваль перенесли на сцену Театра драмы им. М. Горького - примечательного, кстати, тем, что на его открытии в 1896 году пел Федор Шаляпин. В короткой фестивальной программе выступили звезда пермской труппы Надежда Павлова (сопрано), особенно поразившая игривой, звучавшей с воздушной виртуозностью арией Людмилы из оперы Глинки "Руслан и Людмила", титульный бас из Музтеатра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов, выходивший в образах разухабистого Варлаама из "Бориса Годунова" Мусоргского и мрачного, "монолитного" короля Филиппа из "Дона Карлоса" Верди. В исполнении Дарьи Телятниковой (меццо-сопрано) с эпическим трагизмом прозвучал из ложи бенуара романс Полины из "Пиковой дамы Чайковского, а также ария моцартовского амура - Керубино.

Репертуарные контуры двух вечеров были четко очерчены: в первый вечер - классическое оперное гала с ариями Моцарта, Верди, Мусоргского, Чайковского, во второй - музыка ХХ века, оммаж ко дню рождения Дмитрия Шостаковича: композитор и его ученики. Оркестр Нижегородской филармонии исполнил Скерцо, написанное Шостаковичем в 15-летнем возрасте, и его оригинальную партитуру "5 фрагментов для оркестра" (1935 год) - экспериментальную композиторскую лабораторию, демонстрирующую различные варианты инструментальных ансамблей. Качественно исполнить эту партитуру в ситуации, когда оркестр полгода не встречался на сцене, оказалось не просто даже с таким авторитетным специалистом по современной музыке, как маэстро Федор Леднев. В Концерте для фортепиано с оркестром Галины Уствольской (1946) - сочинении, хотя и аскетичном по музыкальному языку, но втягивающим в свое поле невероятным ритмическим напором и афористичностью мысли, солировала молодая пианистка Мария Андреева: звучание рояля было несколько прямолинейным и одномерным, упорно удерживаемым на предельном форте. В Камерной симфонии №4 Мечислава Вайнберга, написанной для кларнета и струнного оркестра, всплески танцевальных ритмов и клезмерских мотивов гасли в распадающейся оркестровой ткани, так и не собравшейся в целостную форму. Но этот концерт только показал, насколько актуально для музыкантов и публики Нижнего Новгорода осваивать новый репертуар, развивать в городе оркестровое искусство, а в первую очередь, укомплектовать музыкантов нормальными инструментами. И возможно, новый фестиваль "Стрелка" сможет активизировать музыкальный потенциал Нижнего Новгорода. В городе есть и филармония, и консерватория, и оперный театр, но нет той современной фестивальной платформы, которая способна быстро преодолевать репертуарные и исполнительские разрывы, собирать в афише актуальные мировые имена, коллективы, названия, развивать образовательные проекты.

Прямая речь

Алексей Трифонов, художественный рук фестиваля "Стрелка:

- В городе действительно существует проблема с продвижением классической музыки. Если в Москве, в Питере уже сформировалось новое поколение публики, молодежь, которой интересен и классический, и барочный, и современный репертуар, то в Нижнем Новгороде необходимо еще работать над этим. Мы поставили перед фестивалем задачу: вовлечь публику, которая в принципе не ходит на концерты. Именно поэтому мы решили сделать в прошлом году оперный праздник на Стрелке. Это уникальное место в самом центре города, но оно всегда было зоной отчуждения: здесь ничего не происходило - пустырь и пакгаузы. Между тем, шуховские склады представляют собой большую архитектурную ценность, и их, к счастью, не успели снести, как хотели при Валерии Шанцеве. Нынешний губернатор считает, что индивидуальность Нижнего Новгорода надо максимально сохранять. Поэтому мы придумали провести в одном из этих пакгаузов серию красивых концертов: открыть сначала это место для горожан. Дальше мы планируем сделать в одном из пакгаузов большой выставочный зал, в другом - акустический концертный зал. В планах у нас много всего - в том числе, нестандартные форматы концертов: например, совмещение музыки и современной поэзии, образовательные проекты. И, конечно, вовлечение самого города в фестиваль, а, может, даже и области. У меня уже есть красивая идея большого музыкального проекта к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в следующем году.