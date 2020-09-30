Новости

В общественный транспорт Петербурга вернулся масочный режим 15:06
Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России 15:05
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса 14:56
В Калмыкии экс-министра заподозрили в мошенничестве на 20 млн рублей 14:49
Госдума приняла поправки по налогам на полезные ископаемые 14:40
ВС отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору Игорю Изместьеву 14:25
МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году 14:24
ЦИК проверит 52 участка на предмет двойного голосования 13 сентября 14:16
В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России 14:10
Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе 14:08
Песков опроверг сообщения об особом карантине в кремлевской администрации 14:05
При аварии американского истребителя с самолетом-заправщиком никто не погиб 14:04
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США 13:59
Кабмин продолжит стимулирование выпуска оборудования для пищепрома 13:47
Песков опроверг наличие обязательного карантина перед встречей с Путиным 13:46
Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии 13:45
Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков 13:44
В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Георгий Курбатов" 13:42
Внешний госдолг Беларуси достиг $17,7 млрд 13:41
Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции 13:39
Громкий хлопок напугал парижан 13:31
В России планируют вовлечь в сельхозоборот 12 млн га неиспользуемой земли 13:29
Песков раскритиковал себя за просмотр кино без маски 13:27
Спикер парламента Беларуси сформулировал депутатам актуальные задачи 13:17
В Париже прогремел взрыв 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 14:46
Рубрика: Культура

Ярмарка музыки

В Нижнем Новгороде прошел второй международный фестиваль искусств "Стрелка"
Текст: Ирина Муравьева
В этом году "Стрелка" по понятным причинам международной не стала и вообще не должна была состояться из-за пандемических ограничений и закрытых по директиве местного Роспотребнадзора театров и концертных залов. Но часть программы фестиваля удалось провести в рамках проходившей в Нижнем Новгороде конференции ЦИПР-2020 (Цифровая индустрия промышленной России), которую посетили более трех тысяч человек из 14 стран. Концерты "Стрелки" с участием российских оперных певцов и Симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича прошли на сцене Театра драмы им. М. Горького.
Фото: Центр 800 Фото: Центр 800
Фото: Центр 800

Фестиваль "Стрелка" - молодой музыкальный проект, стартовавший в Нижнем Новгороде прошлом году. Причем, не в концертном зале, а в уникальной ландшафтной точке города, на знаменитой Стрелке - мысе, окруженном Волгой и Окой. Это знаковое место для горожан, пронизанное энергией многовековой истории города, с живописной круговой панорамой и открыточными видами на красный нижегородский Кремль, на монастыри и церкви, на знаменитый  "терем" Нижегородской ярмарки и стеклянный футбольный дворец, наконец, на уникальные ажурные пакгаузы Шухова, поражающие и сейчас, спустя почти полтора века, своим совершенным синтезом архитектуры и инженерии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Дебютанты представят свое кино на бизнес-площадке Московского кинофестиваля

В шуховских пакгаузах и прошли в прошлом году первые концерты музыкального фестиваля "Стрелка". Этот "дебют" запомнился горожанам не только большими гала мировых оперных звезд, но и погодным экстримом: косой дождь и ураганный ветер, сорвавший тент с металлических конструкций и гнавший его по Стрелке, как парашют. Между тем, появление нового фестиваля стало значимым событием для города, во все времена позиционировавшего себя не как музей под открытым небом, а как бурно развивающийся мегаполис, готовый осваивать не только новые технологии, но и новые культурные форматы. В таком разрезе видит свою задачу и худрук "Стрелки" Алексей Трифонов, считающий, что новый фестиваль должен "показать уникальное соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе".

- Мой посыл в том, - говорит Трифонов, - чтобы привлечь новую активную аудиторию к классической и современной музыке. Сначала мы сделали для города красивый праздник в виде оперных гала-концертов, а затем будем постепенно приучать публику к более сложной для восприятия, но интересной музыке.

По иронии судьбы, и в этом году фестиваль "Стрелка" попал в экстремальные обстоятельства: мировая пандемия. Летом фестиваль был отменен, но в сентябре город неожиданно приписал "Стрелку" к программе ЦИПРа. По погодным условиям провести концерты опен-эйр было невозможно, поэтому фестиваль перенесли на сцену Театра драмы им. М. Горького - примечательного, кстати, тем, что на его открытии в 1896 году пел Федор Шаляпин. В короткой фестивальной программе выступили звезда пермской труппы Надежда Павлова (сопрано), особенно поразившая игривой, звучавшей с воздушной виртуозностью арией Людмилы из оперы Глинки "Руслан и Людмила", титульный бас из Музтеатра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов, выходивший в образах разухабистого Варлаама из "Бориса Годунова" Мусоргского и мрачного, "монолитного" короля Филиппа из "Дона Карлоса" Верди. В исполнении Дарьи Телятниковой (меццо-сопрано) с эпическим трагизмом прозвучал из ложи бенуара романс Полины из "Пиковой дамы Чайковского, а также ария моцартовского амура - Керубино.

Фото: Пресс-служба Дома музыки
Дом музыки открыл новый сезон двумя концертами

Репертуарные контуры двух вечеров были четко очерчены: в первый вечер - классическое оперное гала с ариями Моцарта, Верди, Мусоргского, Чайковского, во второй - музыка ХХ века, оммаж ко дню рождения Дмитрия Шостаковича: композитор и его ученики. Оркестр Нижегородской филармонии исполнил Скерцо, написанное Шостаковичем в 15-летнем возрасте, и его оригинальную партитуру "5 фрагментов для оркестра" (1935 год) - экспериментальную композиторскую лабораторию, демонстрирующую различные варианты инструментальных ансамблей. Качественно исполнить эту партитуру в ситуации, когда оркестр полгода не встречался на сцене, оказалось не просто даже с таким авторитетным специалистом по современной музыке, как маэстро Федор Леднев. В Концерте для фортепиано с оркестром Галины Уствольской (1946) - сочинении, хотя и аскетичном по музыкальному языку, но втягивающим в свое поле невероятным ритмическим напором и афористичностью мысли, солировала молодая пианистка Мария Андреева: звучание рояля было несколько прямолинейным и одномерным, упорно удерживаемым на предельном форте. В Камерной симфонии №4 Мечислава Вайнберга, написанной для кларнета и струнного оркестра, всплески танцевальных ритмов и клезмерских мотивов гасли в распадающейся оркестровой ткани, так и не собравшейся в целостную форму. Но этот концерт только показал, насколько актуально для музыкантов и публики Нижнего Новгорода осваивать новый репертуар, развивать в городе оркестровое искусство, а в первую очередь, укомплектовать музыкантов нормальными инструментами. И возможно, новый фестиваль "Стрелка" сможет активизировать музыкальный потенциал Нижнего Новгорода. В городе есть и филармония, и консерватория, и оперный театр, но нет той современной фестивальной платформы, которая способна быстро преодолевать репертуарные и исполнительские разрывы, собирать в афише актуальные мировые имена, коллективы, названия, развивать образовательные проекты.

Прямая речь

Алексей Трифонов, художественный рук фестиваля "Стрелка:

- В городе действительно существует проблема с продвижением классической музыки. Если в Москве, в Питере уже сформировалось новое поколение публики, молодежь, которой интересен и классический, и барочный, и современный репертуар, то в Нижнем Новгороде необходимо еще работать над этим. Мы поставили перед фестивалем задачу: вовлечь публику, которая в принципе не ходит на концерты. Именно поэтому мы решили сделать в прошлом году оперный праздник на Стрелке. Это уникальное место в самом центре города, но оно всегда было зоной отчуждения: здесь ничего не происходило - пустырь и пакгаузы. Между тем, шуховские склады представляют собой большую архитектурную ценность, и их, к счастью, не успели снести, как хотели при Валерии Шанцеве. Нынешний губернатор считает, что индивидуальность Нижнего Новгорода надо максимально сохранять. Поэтому мы придумали провести в одном из этих пакгаузов серию красивых концертов: открыть сначала это место для горожан. Дальше мы планируем сделать в одном из пакгаузов большой выставочный зал, в другом - акустический концертный зал. В планах у нас много всего - в том числе, нестандартные форматы концертов: например, совмещение музыки и современной поэзии, образовательные проекты. И, конечно, вовлечение самого города в фестиваль, а, может, даже и области. У меня уже есть красивая идея большого музыкального проекта к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в следующем году.

В регионах Культура Музыка Культура Музыка Классика Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Классика с Ириной Муравьевой

Главное сегодня

В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
В Ростуризме заявили о полном обновлении закона о туризме
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Названы самые популярные фильмы на YouTube-канале Киностудии им. Горького
В Екатеринбурге реконструировали выставку шедевров, чудом сохранившихся с 1921 года