30 сентября завершилась кругосветная экспедиция яхты "Сибирь"

Международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды, завершен. Спустя пятнадцать месяцев после старта яхта "Сибирь" вернулась в родную гавань. Моряки повторили путь Беллинсгаузена и Лазарева на небольшом паруснике. Уникальную экспедицию помог осуществить президентский грант. Путешествие проходило под флагом "Российской газеты".

30 сентября под звуки бравурного марша яхта причалила к Омской крепости. О трудностях, с которыми столкнулся экипаж, наверное, можно писать книгу.

- Яхту не щадили шторма. А эпидемия COVID существенно осложнила наше возвращение, закрыв все порты. Маршрут и планы пришлось менять. Но мы прошли под российским флагом более 30 тысяч морских миль. Посетили 16 государств. Обрели настоящих друзей. Изрядно похудели. Но осуществили свою мечту. Вернулись целыми и невредимыми. Это счастье! - поделился с "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков.

Специально, чтобы поздравить отважных путешественников, в Омск приехал заместитель генерального директора "Российской газеты" Андрей Першин.