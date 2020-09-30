Бывшая возлюбленная историка Соколова рассказала, как он душил ее жгутом

Екатерина встречалась с Соколовым, когда училась в СПбГУ на филфаке. Их знакомство было весьма интригующим.
Екатерина училась на втором курсе и искала подработку. На факультете она увидела объявление на французском, что требуется ассистентка. Позвонила. Ей ответил неизвестный мужчина на французском, потом перешел на русский и сообщил, что его зовут Олег Валерьевич Соколов и он является доцентом истфака СПбГУ.
На собеседование Соколов пригласил девушку к себе домой в квартиру на набережной Мойке, рассказал, что планирует написать книгу на французском о битве под Аустерлицем и ему требуется ассистент. За работу предложил 100 долларов в месяц.
Пржигодзкая на тот момент подрабатывала репетитором, учила французскому детей. Взвесив все обстоятельства, она отказалась от предложения Соколова. А потом доцент стал преподавать историю в их группе.
Романтические отношения, как заявила на судебном заседании девушка, начались уже когда историк закончил свой цикл лекций и Екатерина случайно встретила Соколова на научной конференции. Историк стал проявлять к ней знаки внимания, девушка, подумав, ответила взаимностью.
А потом узнала, что Соколов женат. Кроме того, Екатерину стал раздражать постоянный контроль со стороны Соколова. К тому же доцент раньше намекал на женитьбу, а потом, когда девушка сама об этом спрашивала, уходил от темы.
После нескольких ссор в конце ноября 2008 года Екатерина решила уйти от Соколова, который на тот момент проживал в Москве. Историк вызвал девушку к себе для разговора, Екатерина на судебном заседании отметила, что не увидела в этом ничего плохого. Но когда зашла в квартиру, Соколов связал ей руки, привязал к стулу, стал бить кулаками по лицу и по груди.
"Включил утюг, сказал, что изуродует меня, сказал, что если убьет меня, то закопает на ближайшей стройке и меня никто не будет искать", - перечислила Екатерина на судебном заседании события того вечера.
Также девушку душили жгутом, поднимали за уши вместе со стулом. В какой-то момент Екатерина потеряла сознание. В себя девушка пришла от того, что Соколов брызнул ей в лицо водой. Открыв глаза, Екатерина увидела, что Соколов плачет.
- Он сказал, что это я довела его до такого состояния, - отметила Екатерина.
Девушка обратилась в полицию, но к ответственности Соколов за это дело не был привлечен.
Сама Екатерина после этого случая долго ходила с синяками по всему телу и с бороздой на шее - следом от удушения, но при этом еще около года встречалась с историком. Затем их отношения сошли на нет.
На судебном заседании Пржигодзкая рассказала, что Соколов просил при друзьях по реконструкторскому делу называть его "Сир". А сам он хотел изначально называть свою возлюбленную "Изабель". Но Екатерина отказалась, тогда Соколов стал звать ее "Катрин". Псевдоним "Изабель" много лет спустя Соколов стал использовать для своей другой возлюбленной - Анастасии Ещенко.
Анастасия училась в аспирантуре истфака СПбГУ. Девушка была убита в ночь на 8 ноября прошлого года. Историк Соколов признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.