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30.09.2020 15:48
Рубрика: Происшествия

Бывшая возлюбленная историка Соколова рассказала, как он душил ее жгутом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге на заседании Октябрьского районного суда, где рассматривается резонансное дело историка Олега Соколова, выступила бывшая возлюбленная ученого Екатерина Пржигодзкая. Девушка рассказала, что 12 лет назад историк ее сильно избил.
Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Екатерина Пржигодзкая выступает на судебном заседании по делу Олега Соколова Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Екатерина встречалась с Соколовым, когда училась в СПбГУ на филфаке. Их знакомство было весьма интригующим.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции

Екатерина училась на втором курсе и искала подработку. На факультете она увидела объявление на французском, что требуется ассистентка. Позвонила. Ей ответил неизвестный мужчина на французском, потом перешел на русский и сообщил, что его зовут Олег Валерьевич Соколов и он является доцентом истфака СПбГУ.

На собеседование Соколов пригласил девушку к себе домой в квартиру на набережной Мойке, рассказал, что планирует написать книгу на французском о битве под Аустерлицем и ему требуется ассистент. За работу предложил 100 долларов в месяц.

Пржигодзкая на тот момент подрабатывала репетитором, учила французскому детей. Взвесив все обстоятельства, она отказалась от предложения Соколова. А потом доцент стал преподавать историю в их группе.

Романтические отношения, как заявила на судебном заседании девушка, начались уже когда историк закончил свой цикл лекций и Екатерина случайно встретила Соколова на научной конференции. Историк стал проявлять к ней знаки внимания, девушка, подумав, ответила взаимностью.

А потом узнала, что Соколов женат. Кроме того, Екатерину стал раздражать постоянный контроль со стороны Соколова. К тому же доцент раньше намекал на женитьбу, а потом, когда девушка сама об этом спрашивала, уходил от темы.

После нескольких ссор в конце ноября 2008 года Екатерина решила уйти от Соколова, который на тот момент проживал в Москве. Историк вызвал девушку к себе для разговора, Екатерина на судебном заседании отметила, что не увидела в этом ничего плохого. Но когда зашла в квартиру, Соколов связал ей руки, привязал к стулу, стал бить кулаками по лицу и по груди.

"Включил утюг, сказал, что изуродует меня, сказал, что если убьет меня, то закопает на ближайшей стройке и меня никто не будет искать", - перечислила Екатерина на судебном заседании события того вечера.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова

Также девушку душили жгутом, поднимали за уши вместе со стулом. В какой-то момент Екатерина потеряла сознание. В себя девушка пришла от того, что Соколов брызнул ей в лицо водой. Открыв глаза, Екатерина увидела, что Соколов плачет.

- Он сказал, что это я довела его до такого состояния, - отметила Екатерина.

Девушка обратилась в полицию, но к ответственности Соколов за это дело не был привлечен.

Сама Екатерина после этого случая долго ходила с синяками по всему телу и с бороздой на шее - следом от удушения, но при этом еще около года встречалась с историком. Затем их отношения сошли на нет.

На судебном заседании Пржигодзкая рассказала, что Соколов просил при друзьях по реконструкторскому делу называть его "Сир". А сам он хотел изначально называть свою возлюбленную "Изабель". Но Екатерина отказалась, тогда Соколов стал звать ее "Катрин". Псевдоним "Изабель" много лет спустя Соколов стал использовать для своей другой возлюбленной - Анастасии Ещенко.

Анастасия училась в аспирантуре истфака СПбГУ. Девушка была убита в ночь на 8 ноября прошлого года. Историк Соколов признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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