Гала-концерт памяти Ирины Богачевой пройдет в Петербурге

В Академической Капелле Санкт-Петербурга 6 октября состоится гала-концерт победителей 48 Всероссийского смотра-конкурса вокалистов-выпускников музыкальных вузов..

Сам конкурс прошел в Санкт-Петербургской консерватории. В прослушиваниях приняли участие выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения. Проект является традиционным ежегодным мероприятием в системе вокального образования.

Конкурсный отбор проходил по видеозаписям участников, которые и были разосланы членам жюри.

Что касается гала-концерта, то он пройдет в Государственной Академической Капелле в сопровождении оперно-симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории. Лауреаты выступят перед публикой, представителями театров, филармоний, концертных организаций, заинтересованных в приглашении на работу молодых певцов.

Смотр молодых дарований посвящен памяти народной артистки СССР, профессора Ирины Богачевой. В течение многих лет Ирина Богачева, являясь заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, возглавляла Совет по вокальному искусству при Министерстве культуры России.

Начало гала-концерта в 19 часов.