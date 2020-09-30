В Петербурге муниципального депутата арестовали за убийство жены

Зеленогорский районный суд Петербурга отправил под арест на два месяца муниципального депутата Игоря Шокина, который подозревается в убийстве жены. Заседание было выездным, оно проходило на территории психиатрической больницы имени Скворцова-Степанова, где сейчас находится депутат, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, женщина была убита 28 сентября в своем доме в Комарово. По версии следствия, 11 ударов ножом петербурженке нанес ее муж, а причиной стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Также рассматривается версия того, что мужчина был сильно пьян.

Шокин был задержан в тот же день недалеко от дома. Первое общение со следователями было неконструктивным и мужчину отправили в психиатрическую лечебницу.

На судебном заседании представители следствия выступили за арест депутата, отметив, что от пытался скрыться и уничтожить следы преступления.