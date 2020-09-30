Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов

Сильный восточный с порывами до 24 метров в секунду принес в Ростов-на-Дону песчаную бурю. Видимость снизилась до 40 метров.

В результате штормового ветра в международном аэропорту Платов отменены или задержаны восемь авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Бодрум и Нижний Новгород.

По данным регионального гидрометцентра, воздушные массы с содержанием частиц песка и пыли пришли из Калмыкии и Казахстана. Из-за отсутствия дождей пылевое облако окутало донской мегаполис и будет держаться несколько дней. В конце недели в регион придет холодный атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы дожди.

Кстати, из-за порывов ветра в станице Багаевской рухнуло дерево, которое раздавило легковой автомобиль. Находившиеся в салоне машины двое мужчин погибли на месте.