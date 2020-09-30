Из-за пыльной бури ГИБДД попросило жителей Дона воздержаться от поездок

В Ростовской области региональное управлении ГИБДД попросило местных жителей 30 сентября и 1 октября воздержаться от поездок на дальние расстояния. Причина тому ограничившая видимость пыльная буря и усиление восточного ветра до 24 метров в секунду.

"При сильном боковом ветре возрастает риск опрокидывания транспортного средства", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Автовладельцев также просят не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут быть сорваны ветром.

Напомним, что в станице Багаевской из-за сильного ветра обрушилось дерево, которое раздавило автомобиль и двух человек. СКР и прокуратура проводят процессуальную проверку.