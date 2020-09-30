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30.09.2020 21:27
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" в первом туре Еврокубка обыграл "Антверп"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ПБК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ПБК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ПБК "Краснодар"

В среду в первом туре баскетбольного Еврокубка 2020/21 ПБК "Локомотив-Кубань" на домашнем паркете победили бельгийский клуб "Антверп Джайантс" со счетом - 89:72 (17:21, 23:24, 22:12, 27:15). Самыми результативными в краснодарской команде стали Джордан Кроуфорд, набравший 21 очко, и Алан Уильямс и Уилл Каммингс (по 19).

Фото: flickr.com
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Железнодорожники первыми среди российских клубов начинают новый еврокубковый поход (вечером к ним присоединится и казанский УНИКС, который в этом же турнире сыграет в Италии с "Венецией"). Кстати, в прошлом сезоне "Локо" свой стартовый поединок проиграл, а затем впервые вообще не вышел из группы. Естественно, южане о своем провале помнят и устами их руководителей обещали сделать соответствующие выводы.

И хотя, как мы уже рассказывали, из-за того, что предсезонка краснодарцев по причине того, что им пришлось уйти на карантин из-за  коронавируса, оказалась скомканной, их сегодняшний соперник по группе С - отметим, дебютант Еврокубка - тоже оказался в непростой ситуации. Бельгийцы пока вообще не сыграли ни одной официальной встречи.

Хозяева начали настолько легко (попали "трешку", пару мячей из-под щита, заставили соперника нахватать кучу фолов), что, казалось, "Локо" вот-вот умчится в серьезный отрыв. Однако хозяева совсем перестали трудиться в защите, не забили пять штрафных, а сами позволили бельгийцам то и дело атаковать с близкого расстояния. А их разыгрывающий Смит раздавал потрясающие результативные передачи и забивал сам. В общем, в конце четверти "Антверп" уже повел в счете - 12:15.

Во втором периоде за счет гораздо более широкой ротации состава (выходившие на замену игроки гостей уже не так лихо попадали с любых дистанций) "Локо" с помощью своих лидеров Уильямса, Кроуффорда и Каммингса позволили сделать небольшой рывок - 30:26, 15-я минута. Зато у бельгийцев начали попадать Бренч и Кестелут, вернув лидерство "Антверпу", - 40:45, 19-я минута.

Отметим, главный тренер кубанцев Евгений Пашутин к этому времени выпускал на площадку сразу нескольких воспитанников академии ПБК "Локомотив-Кубань" - Емченко, Мартюка и Сычкова.

В третьей четверти хозяева догнали соперника, но продолжали проигрывать частенько борьбу под щитами, позволяя сопернику держаться постоянно рядом - 53:53, 26-я минута. В общем, у бельгийцев довольно неожиданно были близки к тому, чтобы "затащить" поединок в обещающую нервную концовку заключительную десятиминутку. Но тут новый капитан "Локо" Ильницкий двумя дальними попаданиями обозначил весьма серьезное преимущество краснодарцев - 62:54, 39-я минута.

Правда, "Антвреп" быстро приблизился к сопернику - 64:67, 33-я минута. И все-таки куда более опытные хозяева (у "Локо" начал особенно блистать американский новичок Кроуфорд) паркета довели встречу до весьма трудной победы - 89:72.

В группе С уже состоялась одна встреча: "Литкабелис" в Литве сегодня проигралал итальянскому "Виртусу" - 61:77. А поздно вечером свои отношения выяснят испанская "Андорра" и "Монако" (Франция).

Во втором туре, который назначен на следующую среду, 7 октября, "Локомотив-Кубань" сыграет в итальянской Болонье с местным "Виртусом". 

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