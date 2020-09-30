Новости

В Ростовской области из-за ураганного ветра погибли двое мужчин 15:10
В общественный транспорт Петербурга вернулся масочный режим 15:06
Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России 15:05
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса 14:56
В Калмыкии экс-министра заподозрили в мошенничестве на 20 млн рублей 14:49
Госдума приняла поправки по налогам на полезные ископаемые 14:40
ВС отказался отменить пожизненный срок бывшему сенатору Игорю Изместьеву 14:25
МЧС планирует создать единую систему безопасности в следующем году 14:24
ЦИК проверит 52 участка на предмет двойного голосования 13 сентября 14:16
В Кремле оценили возможность внеочередных школьных каникул в России 14:10
Зеленский уволил Фокина из делегации в Трехсторонней контактной группе 14:08
Песков опроверг сообщения об особом карантине в кремлевской администрации 14:05
При аварии американского истребителя с самолетом-заправщиком никто не погиб 14:04
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США 13:59
Кабмин продолжит стимулирование выпуска оборудования для пищепрома 13:47
Песков опроверг наличие обязательного карантина перед встречей с Путиным 13:46
Сбежавших из колонии Дагестана осужденных нашли в Калмыкии 13:45
Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков 13:44
В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Георгий Курбатов" 13:42
Внешний госдолг Беларуси достиг $17,7 млрд 13:41
Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции 13:39
Громкий хлопок напугал парижан 13:31
В России планируют вовлечь в сельхозоборот 12 млн га неиспользуемой земли 13:29
Песков раскритиковал себя за просмотр кино без маски 13:27
Спикер парламента Беларуси сформулировал депутатам актуальные задачи 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 13:44
Рубрика: Общество

Самолет Росгидромета прибыл в Крым для вызова осадков

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Росгидромета Фото: Пресс-служба Росгидромета
Фото: Пресс-служба Росгидромета

Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь для выполнения госконтракта с правительством Крыма, предусматривающего искусственное провоцирование осадков над полуостровом. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

Фото: Мария Орлова/РГ
Ученые предложили объявить режим ЧС для решения водной проблемы Крыма

Самолет оснащен полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и воздействия на них.

- В состав экспедиции включены сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, летный экипаж и технические специалисты для обслуживания авиатехники, - уточнили в Росгидромете. - После проведения активных воздействий в течение одного сезона объем выпадающих осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может увеличиться на 10-30 процентов.

В Росгидромете объяснили и алгоритм вызывания осадков. На борту самолета-метеолаборатории установлен специальный измерительно-вычислительный комплекс, и когда Як-42Д войдет в зону облачности, будет собрана необходимая информация о микроструктуре облаков, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды. При повторном заходе самолет начнет отстреливать пиропатроны с йодистым серебром

Фото: Илья Изотов/ РГ
Наполнение водохранилищ Симферополя снизилось еще на несколько процентов

- Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам, - заверили в Гидромете. - Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе.

Напомним, на полуострове сейчас наблюдается засуха, которую называют сильнейшей за последние 150 лет. Практически полностью пересохли реки Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. А в Партизанском и Симферопольском водохранилищах осталось всего 17 процентов от проектного объема воды. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарасйком районах введено водоснабжение по графику.

Справка "РГ"

Центральная аэрологическая обсерватория - ведущая организация Росгидромета в разработке научных методов активных воздействий для регулирования осадков. С 1980-х годов она ведет экспериментальные практические работы в области искусственного увеличения осадков. Первыми регионами стали Ставропольский край, Молдавия и Пензенская область. "Засев" облаков также проводился в Сибири, на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной области. Искусственным увеличением осадков с 1980 годов занимались Китай, Испания, Сирия, Иран, Марокко, Бразилия, Аргентина, США, Болгария, ОАЭ.

В регионах Общество Ежедневник Погода Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Засуха в России

Главное сегодня

В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Кабмин внес поправки о росте МРОТ до 12 792 рублей в 2021 году
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
В Ростуризме заявили о полном обновлении закона о туризме
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19