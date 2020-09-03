В Крыму до конца года вызовут искусственные дожди

Объявлены результаты открытого конкурса на выполнение экспериментальных авиационных работ для искусственного увеличения осадков и увеличения притока воды в водохранилища Крыма.

Итоговая документация тендера размещена на сайте госзакупок.

На эксперимент с искусственным провоцированием дождя с помощью специальных метеорологических патронов потратят 25,5 миллиона рублей. Конкурс выиграла структура Росгидромета - ФГБУ "Центральная аэрологическая обсерватория". Она проведет эксперимент до 15 декабря.

Работы будут выполняться самолетом на высоте более восьми километров. С помощью установленного на борту измерительно-вычислительного комплекса будет определена водность облаков и скорость воздушных масс. После этого самолет, оборудованный азотным генератором, начнет отстреливать пиропатроны с йодистым серебром для провоцирования осадков. В облака будет выпущено не менее 300 зарядов. Контракт предусматривает общий налет судна во время эксперимента не менее 25 часов.

Ранее о договоренности с Росгидрометом - привлечении специального самолета для вызывания осадков - заявил глава РК Сергей Аксенов. Благодаря этой технологии можно увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов.

Напомним, сегодня в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах стартовал второй оэтап ограничения подачи воды. Горячая вода в столице Крыма уже отключена, что позволило сократить объем забираемой из водохранилищи воды до 110 тысяч кубометров в сутки, а теперь и холодную будут отключать на ночь. Накануне при Совмине создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения.