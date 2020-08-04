В Крыму объявили тендер на вызов осадков самолетом

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым объявил открытый конкурс на выполнение экспериментальных авиационных работ для искусственного увеличения осадков и увеличения притока воды в водохранилища региона. Об этом свидетельствует документация, размещенная на сайте госзакупок.

Выполнение экспериментальных авиационных работ - активное воздействие для провоцирования дождя оценивается в сумму 25,464 миллиона рублей. Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 25 августа 2020 года.

Ранее о договоренности с Росгидрометом - привлечении специального самолета для вызова осадков - заявил глава РК Сергей Аксенов. Благодаря этой технологии можно увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов. Метеорологи считают, что таким путем в республику может поступать дополнительно до двух миллиардов кубометров воды в год - столько полуостров получал из Днепра по системе Северо-Крымского канала.

Сегодня стало известно, что в Мирновском сельском поселении Симферопольского района из-за пересыхания единственной скважины № 4553 введен режим чрезвычайной ситуации. Около 2000 человек остались без воды - для них организован ее подвоз силами госпредприятия "Вода Крыма" несколько раз в сутки.

В июле Минобороны протянули водопровод из десятка стальных труб, по которому в Симферопольское водохранилище уже началась закачка воды из Тайганского водохранилища - в перспективе до 50 тысяч кубометров в сутки. А в июне началась подача воды в Симферополь с Ивановского и Вилинского водозаборов, которые суммарно дадут столице Крыма до 57 тысяч кубов воды ежедневно.