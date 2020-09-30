"Роскосмос": Утечка воздуха на МКС превысила норму

Утечка воздуха на борту Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

По его словам, утечки - это нормальное явление и они предсказуемы. Однако нынешняя превышает норму, поэтому, если она будет сохраняться, то потребуется доставка дополнительного воздуха на орбиту, рассказал Крикалев в эфире телеканала "Россия-24".

Специалисты предполагают, что воздух может уходить за борт через один из вакуумных клапанов в модуле, однако точное место еще предстоит определить. Нет гарантий, что утечку удастся устранить завтра, потому что в служебном модуле много запанельного пространства, нужно будет открывать панели и извлекать грузы.

Крикалев также сообщил, что утечка повлияет на программу экспериментов на МКС, поскольку экипажу придется отвлечься на поиски, но это не критично. Отменять запланированные работы или прерывать экспедицию не придется.

Ранее сообщалось, что после анализа и поисков было установлено, что утечка находится в служебном модуле "Звезда", в котором размещена научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов. Ситуация не угрожает жизням и здоровью членов экипажа. Напомним, сейчас на станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.