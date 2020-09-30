Послабления, связанные с пандемией, закончились. С 1 октября при покупке полиса ОСАГО потребуется предъявить диагностическую карту или назвать ее номер. Обязательная автогражданка снова привязана к техосмотру.

С 1 марта по 30 сентября ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов не работали. А страховку автомобилистам надо было покупать. Теперь все возвращается обратно. А те, кто купил в этот период полис без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. При этом никуда возить и предъявлять диагностическую карту не требуется. Согласно рекомендациям Центробанка, страховщики должны сами провести ревизию заключенных за это время договоров, установить, какие из них были заключены без предъявления карты. А затем, после 31 октября, получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО.

Если техосмотр пройден, то страховщик обязан внести в информационную систему ОСАГО номер диагностической карты. Если автовладелец не пройдет техосмотр до этой даты, полис его по-прежнему будет действовать. Но в случае аварии по его вине страховая компания возместит ущерб потерпевшему, а своему клиенту выставит регресс в полном размере выплаты.

1 октября оканчивается действие части мер поддержки безработных, введенных в период пандемии. Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта этого года, могли получать пособие по безработице (12130) рублей на протяжении трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года. Также с 1 октября перестанут получать пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта этого года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице.

С 1 октября возобновляется порядок продления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, действовавший до пандемии. В апреле правительство временно ввело автоматическое продление субсидий, обычно предоставляющихся лишь на полгода. В то же время мораторий на начисление пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также на поверку счетчиков действует до конца года, отмечает заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Те, кто купил с 1 марта по 30 сентября полис ОСАГО без диагностической карты, должны до 31 октября пройти техосмотр

С 1 октября отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный в период сложной эпидемической ситуации. Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока на нее необходимо подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также предоставить документы, подтверждающие доход семьи. Это можно сделать удаленно с помощью сервисов портала госуслуг. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе.

Кондукторы и водители с 1 октября должны продавать талоны для проезда в общественном транспорте с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), а кассовый чек передавать клиенту по его требованию. Это правило было временно приостановлено с июня этого года. Теперь за нарушение нормы будут штрафовать: должностных лиц - минимум на 10 тысяч рублей, транспортные компании - минимум на 30 тысяч. Если же пассажиру не выдали кассовый чек, должностное лицо оштрафуют на 2000 рублей, а компанию могут оштрафовать на 10 тысяч рублей. Те же правила действуют и при расчетах за услуги в сфере ЖКХ.