Штраф за непройденный техосмотр владельцам вездеходов или снегоходов, а также тракторов увеличат в несколько раз. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Речь идет о статье 9.3 КоАП. Когда поправки будут приняты и вступят в силу, то за нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования будет назначаться штраф от 500 до 1000 рублей. Сюда же относятся снегоходы, квадроциклы и иные вездеходы. Сейчас штраф составляет от 100 до 300 рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на штраф от трех до пяти тысяч рублей. Сейчас он может быть назначен в пределах от 500 до одной тысячи рублей.

Сохраняется также ответственность в виде лишения права управления. Но она остается в действующих рамках: от 3 месяцев до полугода.

Как отметил исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, предлагаемые поправки в КоАП повышают размер штрафов за нарушение правил и норм эксплуатации самоходной техники, оборудования и иных машин. "По данной статье, в частности, наказывают владельцев квадроциклов и снегоходов, не прошедших техосмотр", - пояснил Станислав Александров. Он подчеркнул, что ежегодно по этой статье КоАП привлекаются более 40 тысяч граждан и более 5 тысяч должностных лиц.

Ежегодно по этой статье КоАП привлекаются более 40 тысяч граждан и более 5 тысяч должностных лиц

"При этом санкции были установлены в 2007 году, и с тех пор размеры штрафов не пересматривались. Кстати, именно по данной статье привлекают к ответственности за некоторые специфические нарушения, такие, как отсутствие защитных ограждений оборудования или эксплуатация техники с отсутствующим устройством блокировки против запуска на скорости", - рассказал Станислав Александров.

Также он отметил, что законопроект направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

Напомним, что применить это наказание в отношении любителей поездить на квадроциклах и снегоходах смогут региональные органы технадзора. К ним же надо обращаться и за проведением техосмотра. Напомним, что у этих органов есть внештатные сотрудники, также обладающие правом привлекать к ответственности нарушителей.