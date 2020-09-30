Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах

Туроператоры зафиксировали рост интереса к турам после объявления в Москве длинных школьных каникул. Они начнутся 5 октября и продлятся две недели.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, наибольшим спросом пользуются курорты Краснодарского края, Крым, а также Турция. При этом по объемам турпотока российские направления превосходят турецкие курорты.

"Распроданными оказались практически все путевки на даты с 3 по 10-11 октября с вылетом из Москвы", - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте АТОР.

При этом там отметили, что повышенный спрос объясняется не только предстоящими продолжительными каникулами, но и доступными ценами на путевки.