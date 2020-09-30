Трамп: Дружище, Джон, за 47 лет вы ничего не сделали

Трамп еще раз попытался приравнять пандемию коронавируса к пандемии свиного гриппа 2009 года, обвинив администрацию Обамы в неправильном реагировании на эту пандемию.

Байден ответил, что число погибших от свиного гриппа составило около 14000 человек, в то время как более 200000 американцев уже умерли от коронавируса.

Дебаты переросли в хаос в первые 20 минут, поскольку президент Трамп неоднократно пытался поговорить по душам с бывшим вице-президентом Джо Байденом и модератором Крисом Уоллесом из Fox News, отмечает CNN. Трамп настойчиво прерывает почти каждый ответ оппонента. Раздраженный, примерно через 18 минут, Байден повернулся к Трампу и сказал: "Ты заткнешься, дружище?". Трамп проигнорировал Байдена и продолжил говорить над Уоллесом. "Продолжай тявкать, приятель, - сказал Байден".

"Люди понимают, Джо, за 47 лет вы ничего не сделали", - парировал Трамп.

Напомним, во вторник в 21 час по восточному времени (4 часа утра среды мск) в США начались теледебаты двух претендентов на президентское кресло. Кандидат от Демократической партии, 77-летний бывший вице-президент Джо Байден противостоит 74-летнему главе Белого дома, республиканцу Дональду Трампу.