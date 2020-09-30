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Рубрика: В мире

Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден

Текст: Максим Макарычев
Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS
Фото: Morry Gash/Pool via REUTERS

На исходе часа дебатов Трамп немного успокоился, Байден, наоборот, пытается "уколоть" президента.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Байден: Вы худший президент в истории Америки

Модератор Крис Уоллес сказал, что за первые три года правления Обамы и Байдена в Белом доме в США было создано больше рабочих мест, чем за первые три года правления администрации Трампа. "Это было самое медленное восстановление с 1929 года", - возразил Трамп.

Байден указывает, что экономика США сильно пострадала, когда он стал вице-президентом в 2009 году в результате так называемой Великой рецессии. Байден критикует Трампа: "Мы передали ему процветающую экономику. Он все испортил".

Трамп продолжает утверждать, что экономика США рухнет, если победит Байден. "У вас будет депрессия, которой вы никогда не видели", - сказал Трамп, обращаясь к Байдену.

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