Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден

На исходе часа дебатов Трамп немного успокоился, Байден, наоборот, пытается "уколоть" президента.

Модератор Крис Уоллес сказал, что за первые три года правления Обамы и Байдена в Белом доме в США было создано больше рабочих мест, чем за первые три года правления администрации Трампа. "Это было самое медленное восстановление с 1929 года", - возразил Трамп.

Байден указывает, что экономика США сильно пострадала, когда он стал вице-президентом в 2009 году в результате так называемой Великой рецессии. Байден критикует Трампа: "Мы передали ему процветающую экономику. Он все испортил".

Трамп продолжает утверждать, что экономика США рухнет, если победит Байден. "У вас будет депрессия, которой вы никогда не видели", - сказал Трамп, обращаясь к Байдену.