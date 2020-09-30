Трамп и Байден обвинили друг друга в ущемлении афроамериканцев

Участники дебатов снова скатились к обвинениям. "Это президент, который использует все, как собачий свисток, чтобы попытаться вызвать расистскую ненависть и раскол, - сказал Байден. - Этот человек практически ничего не сделал для чернокожих американцев".

Трамп ответил на это, отметив роль Байдена в принятии закона о преступлениях 1994 года, закона, который привел к значительному увеличению числа заключенных чернокожих американцев. "Я отпускаю людей из тюрьмы, - сказал Трамп, указывая на реформу уголовного правосудия, которую он провел за свой первый срок правления. - Вы обращались с чернокожими примерно так же плохо, как и со всеми остальными в этой стране".

Когда ведущий спросил Байдена о том, призывал ли он как самопровозглашенный лидер Демократической партии мэра Портленда или губернатора Орегона предпринять шаги, чтобы остановить беспорядки в этом городе, Байден возразил, заявив, что больше не занимает выборную должность.

По данным СNN, за первый час Трамп говорил на десять секунд больше, чем Байден. В конце дебатов Уоллес попросил Трампа и Байдена представить аргументы в пользу своих программ. Дебаты превзошли лимит в полтора часа.