В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США

В Москве внимательно следят за избирательной кампанией в США, равнодушными к этому оставаться сложно, но оценок не будет - иначе они станут поводом для обвинений в попытке вмешательства в выборы. Об этом заявили в Кремле.

"Мы, естественно, как и все в мире наблюдаем за ходом избирательной кампании в США и не можем оставаться к ней индифферентными - это одна из крупнейших мировых держав", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата от демократов Джозефа Байдена в адрес Дональда Трампа.

"Конечно, фиксируем новые проявления политической, электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства", - заметил представитель Кремля.

"РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США", - заключил Песков.